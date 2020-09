I dokumentarserien 'De hemmelige optagelser med Peter Madsen,' svarer drabsdømte Peter Madsen 'ja' til, at han har slået journalisten Kim Wall ihjel. Det sker i et opkald mellem ham og journalist Kristian Linnemann.

Onsdag aften er Peter Madsens russiske hustru, Jenny Curpen, røget til tasterne i et voldsomt angreb på journalisten.

Jenny Curpens kritik går blandt andet på, at Kristian Linnemann ikke har fortalt Peter Madsen, at de over 20 timers telefonsamtale mellem ham og Peter Madsen blev optaget:

»Hr. Linnemann har aldrig informeret os om, at han optog sine telefonsamtaler, og jeg må gøre opmærksom på, at al materiale, han ligger ind med, er noget, han har skaffet ulovligt og med manipulation,« lyder det i Jenny Curpens Facebook-opslag, som fortsætter:

Peter Madsen's ubåd UC3 Nautilus er i politiets varetægt og står bag hegn i Nordhavnen i København mandag den 11. september 2017. Opfinderen Peter Madsen er sigtet i forbindelse med journalisten Kim Walls død. Kim Wall var ombord på ubåden Nautilus sammen med Peter Madsen. Hendes torso blev senere fundet i Køge Bugt. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Peter Madsen's ubåd UC3 Nautilus er i politiets varetægt og står bag hegn i Nordhavnen i København mandag den 11. september 2017. Opfinderen Peter Madsen er sigtet i forbindelse med journalisten Kim Walls død. Kim Wall var ombord på ubåden Nautilus sammen med Peter Madsen. Hendes torso blev senere fundet i Køge Bugt. Foto: Mads Claus Rasmussen

»I mine øjne er Hr. Linnemanns handlinger uetiske, uprofessionelle, uansvarlige og uacceptable.«

Jenny Curpen skriver, at Kristian Linnemann kontaktede hende for lang tid siden, længe før, han kontaktede Peter Madsen, med henblik på at lave en dokumentar.

Parret afviste at medvirke i dokumentarfilmen, skriver hun videre:

»Vi vil ikke have og har ikke brug for den slags opmærksomhed, og fortsatte med at prøve at undgå det, så vidt, som det var muligt.«

Den eneste grund til, at Peter Madsen gik med til at tale i telefon med Kristian Linnemann, var, at han ville tale om sin mulighed for at udgive en autobiografi, skriver hun.

Ifølge Peter Madsens hustru har hun fået mange spørgsmål efter dokumentarens udgivelse. Spørgsmål, der går på, hvordan det har påvirket parret, at Peter Madsen har tilstået:

»Jeg må sige, at jeg har levet i en verden af denne skyld i tre år, og jeg kan forsikre, at ingen af jer nogensinde ville være i stand til at håndtere det, som vi har gjort,« skriver hun som svar til spørgsmålet.

Jenny Curpen afslutter sit lange Facebook-opslag med at skrive, at hun er ked af, at Kim Walls minde skal skildres af den danske mediebranche, som ifølge hende har »værdighed og moral som en skraldespand.«

B.T. ville gerne have forholdt journalist Kristian Linnemann beskyldningerne. Det har ikke været muligt.

I et skriftligt svar til B.T. afviser programmets redaktør, Tine Røgind Quist, dog alle beskyldninger:

»Peter Madsen har fra begyndelsen vidst, at han talte med en journalist, og at henvendelsen var af journalistisk karakter. Peter Madsen er gjort bekendt med, at samtalerne blev optaget, og har også givet sin accept til, at de bruges i programmet.«

Første afsnit af dokumentarserien 'De hemmelige optagelser med Peter Madsen', som Discovery Networks Danmark står bag, er blevet offentliggjort onsdag morgen.

I telefonsamtalen med journalist Kristian Linnemann er det første gang, at han indrømmer at have dræbt Kim Wall.

Peter Madsen siger dog ikke selv direkte ordene, at han har slået hende ihjel i den selvbyggede ubåd, men han svarer »ja,« da han bliver spurgt, om han har dræbt Kim Wall.