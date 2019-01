I sommeren 2000 mistede Martin sine to halvbrødre Dennis og Brian og deres mor, Marianne, som blev ofre for Peter Lundin, der dræbte og parterede dem.

Nu står han frem i den nye Kanal 5-dokumentar 'Profil af en morder: Special', hvor han fortæller om sin traumatiserende oplevelse. Det gør han af en helt specifik årsag.

»Hvis jeg kan være med til at sørge for, at Peter ikke kommer ud, så vil jeg gerne det. Det er faktisk den eneste grund til, at jeg vil være med i det her program. Han skal ikke ud, den mand. Han er farlig,« siger Martin.

I 'Profil af en morder: Special' opruller man en af de mest bestialske og gruopvækkende drabssager i danmarkshistorien.

Politifoto af den 36-årige Marianne Pedersen og hendes to sønner, Dennis og Brian, der blev dræbt og parteret af Peter Lundin i 2000. Foto: NF / POLITIET Vis mere Politifoto af den 36-årige Marianne Pedersen og hendes to sønner, Dennis og Brian, der blev dræbt og parteret af Peter Lundin i 2000. Foto: NF / POLITIET

Det er historien om, hvordan Marianne Pedersen introducerede Martin, Dennis og Brian for sin nye kæreste, der senere hen dræbte størstedelen af den lille familie.

Martin var få måneder inden de mareridtsagtige drab flyttet fra Marianne Pedersen og brødrenes hjem i Rødovre.

Han havde boet på samme adresse med brødrene Dennis og Brian, der kun blev hhv. 10 år og 12 år, i stort set hele deres liv.

Ifølge Peter Lundins forklaring i retten var det et skænderi mellem ham og kæresten Marianne, der førte til, at han brækkede halsen på hende og efterfølgende de to drenge.

Ældre foto af Peter Lundin sammen med sin far Ole. Foto: VIRGINIAN PILOT Vis mere Ældre foto af Peter Lundin sammen med sin far Ole. Foto: VIRGINIAN PILOT

Sidste gang, Martin så Marianne og sine to brødre, var 16. juni inden et afslutningsarrangement på drengenes skole. Herefter hørte man ikke fra dem igen.

Martin kørte ud til huset 2. juli for at låse sig selv ind. Huset var rodet. Det lignede, at der skulle males, men det virkede bizart på Martin, der er uddannet malersvend, hvorefter han alarmerede politiet.

Efter et døgns tid blev han eskorteret ud til huset af tre kvindelige betjente.

Han lukkede dem ind i huset, hvorefter en af betjentene straks spurgte: 'Er det her normalt?'

Her ses Peter Lundin, der blev ført ud af Østre Landsret efter domsafsigelsen torsdag marts 15, 2001. Peter Lundin fik livsvarigt fængsel for drabene på Marianne Pedersen og hendes to sønner. Dommen var enstemmig. Foto: KELD NAVNTOFT Vis mere Her ses Peter Lundin, der blev ført ud af Østre Landsret efter domsafsigelsen torsdag marts 15, 2001. Peter Lundin fik livsvarigt fængsel for drabene på Marianne Pedersen og hendes to sønner. Dommen var enstemmig. Foto: KELD NAVNTOFT

»Vi havde sådan et brunt trægulv i gangen i entreen. Og der lå sådan nogle røde pletter her og der, men for mig lignede det bestemt ikke blod. Det kunne lige så godt være saftevand. Det lignede ikke blod,« siger han i programmet.

Der var desværre ikke tale om spildt saftevand.

4. juli 2000 blev Peter Lundin anholdt af politiet.

Det var dog ikke første gang, at Lundin, der har taget flere navneskift efterfølgende, har begået kriminalitet med døden til følge.

Politiet har dagen i dag ikke fundet ligdelene af Marianne Pedersen og hendes to sønner. Foto: SØREN STEFFEN Vis mere Politiet har dagen i dag ikke fundet ligdelene af Marianne Pedersen og hendes to sønner. Foto: SØREN STEFFEN

I 1999 blev Peter Lundin udvist til Danmark fra USA, hvor han siden 1993 havde afsonet syv år af en 15 år lang fængselsdom for drabet på sin mor, Anna Schaftner, i 1991.

Det blev der lavet en berømt dokumentar om i 1994 på TV 2, hvor han malede halvdelen af sit ansigt sort.

Den dømte drabsmand har forklaret, hvordan han parterede familien Pedersen i garagen i Rødovre og fordelte deres kropsdele i skraldesække, som han smed ud i affaldscontainere.

Det var forståeligt nok chokerende nyt for Martin.

Her boede Marianne Pedersen sammen med sønnerne Dennis og Brian. Deres halvbror Martin taler ud i et nyt program. Foto: Bent K Rasmussen Vis mere Her boede Marianne Pedersen sammen med sønnerne Dennis og Brian. Deres halvbror Martin taler ud i et nyt program. Foto: Bent K Rasmussen

»En ting er, at man får at vide, at de ikke er ude at rejse. De er slået ihjel og kommer ikke tilbage. Den tager lang tid at sluge. En anden ting er, at han (Peter Lundin, red.) har gjort det, han gjorde. Han parterede dem. Jeg bliver helt dårlig ved tanken. Hvad fanden får et menneske til at gøre sådan noget?« siger Martin i dokumentaren.

Det er aldrig lykkedes for politiet at finde frem til Marianne, Brian og Dennis' jordiske rester.

I programmet fortæller flere af de involverede efterforskere og en retsteknikere om forløbet i drabssagen.

Både byretten og landsretten idømte Peter Lundin fængsel på livstid. Ifølge Kriminalforsorgens tal bliver livstidsdømte normalt løsladt efter 15-16 års tid.

Peter Lundin sidder fængslet i Herstedvester. Foto: JØRGEN JESSEN Vis mere Peter Lundin sidder fængslet i Herstedvester. Foto: JØRGEN JESSEN

Politimorderen Palle Sørensen er dog eksemplet på, at man kan sidde meget længere.

Han blev først løsladt i en alder af 71 år i 1998 efter 33 års afsoning for drabet på fire betjente i 1965.

Martin husker tilbage på, hvordan Marianne Pedersen præsenterede Peter Lundin for ham og brødrene, og hvordan han var over for drengene.

»Brian og Dennis kom aldrig og sagde noget. Det var næsten kun positivt. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige et eller andet grimt om ham. Men han var stille og rolig og sød over for Brian og Dennis.«

I klippet her fortæller Martin, hvad han tror der førte til, at Marianne, Dennis og Brian blev myrdet.

Den nu 46-årige Peter Lundin har siddet fængslet i Herstedvester siden 2001.

I programmet 'Profil af en morder: Special' bliver Peter Lundin-sagen oprullet i løbet af to afsnit. Det første bliver sendt på Kanal 5 onsdag 30. januar klokken 21.00.

Programmet kan alleredes streames nu på Dplay.dk.