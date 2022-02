Seks kufferter var pakket med ski, støvler og diverse udstyr, da familien Ryttergaard lørdag rejste på skiferie til de østrigske alper.

Men da familien landede i Innsbruck Lufthavn, tog feriestemningen en drejning.

For da de stod ved transportbåndet, dukkede der aldrig nogen kufferter op.

»Vi var meget forvirrede, for der blev læsset ting på flyet i København, så det så ud, som om alt var, som det skulle være. Men da vi lander, står vi sammen med mange andre og har ingen bagage overhovedet,« fortæller Peter Ryttergaard.

»Jeg synes, det er frækt, at de vælger at flyve uden at fortælle passagererne, at bagagen ikke kommer med. Det var da det mindste, de kunne have fortalt,« slår han fast.

I stedet endte passagererne fra flyet med at stå i Innsbruck Lufthavn uden at vide, hvad der foregik.

»Det hele var ret hektisk. Rigtig mange, inklusive os selv, var sure og kede af det.«

Folk blev herefter bedt om at udfylde nogle papirer, og det var den eneste kommunikation, der var. Herfra hørte familien ikke mere.

Uanset hvem de kontaktede gennem SAS, så kunne ingen fortælle, hvad der skulle ske herfra, og hvornår de ville få deres kufferter at se igen.

»Det er den manglende kommunikation, der er det værste. Havde de nu bare givet besked om noget, så havde man kunnet disponere derefter,« fortæller han og fortsætter:

»Man vil jo ikke gå ud og købe en hel garderobe, fordi vi gik jo hele tiden og troede, at bagagen nok snart skulle komme. Altså så svært kan det heller ikke være,« slår han fast.

Men dagene gik, hvor der fortsat ikke var nogen kufferter i sigte, og familien blev derfor nødt til at gå ud og købe og leje nyt skiudstyr.

Peter Ryttergaard er rejst på skiferie til Østrig sammen med sin familie. Men deres kufferter kom aldrig frem, og i fem dage har de stået uden deres bagage. Foto: Privat Vis mere Peter Ryttergaard er rejst på skiferie til Østrig sammen med sin familie. Men deres kufferter kom aldrig frem, og i fem dage har de stået uden deres bagage. Foto: Privat

»Det er møgirriterende. Fordi der er jo en grund til, at man har taget sit eget udstyr med. Der er stor forskel på udstyr, hvor det ikke altid bare er ligetil.«

Han fortæller samtidig, at det ikke har været helt billigt at gå ud og leje og købe nyt udstyr til sin familie på fire.

»Det er hurtigt løbet op på 8.000-10.000 kroner. Så den må vi jo tage med SAS, når vi kommer hjem igen.«

Først onsdag ved midnat, altså fem døgn senere, stod kufferterne ved Peter Ryttergaards hotel.

»Nu kan vi jo så glæde os over vores eget udstyr i dag og i morgen,« siger han med et lille grin.

B.T. har været i kontakt med SAS, der beklager situationen og kalder det »uacceptabelt« at tage dansk infrastruktur og danske passagerer som »gidsler«.

»Desværre har nogle passagerer fået deres bagage med flere dages forsinkelse, og det er dybt beklageligt. Vi har forsøgt at informere, så meget vi kunne gennem vores kanaler, men der gik selvfølgelig lidt tid, før vi havde et system oppe at køre,« fortæller pressechef Alexandra Lindgren Kaoukji.

De henviser nu de berørte passagerer til deres hjemmeside, hvor der er detaljeret information om, hvordan man skal forholde sig, og hvilke rettigheder man har til kompensation.

»Igen har vi stor forståelse for den frustration, der hersker, og vi gør vores yderste for at sikre, at vores passagerer igen får den service, de kan forvente af os i SAS.«