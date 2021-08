Da Peter Plejdrup, hans kone og deres to børn for tre år siden flyttede fra en lejlighed og ind i et hus i Aarhus, var der akut brug for møbler.

Særligt talte de om at købe en god og lækker lænestol, men de var ikke helt enige om deres krav til den.

For Peter handlede det om at få en 'flyder', der frem for alt havde en god komfort. For konen handlede det især om, at den skulle være pæn.

Hun sagde dog også, at hun ville have en unik og hyggelig stol, så da Peter en dag havde tid, satte han sig for at finde en stol.

Han tænkte, at den klassiske 'bamsestol' fra Wegner ville være et god bud på komfort og udseende, men at den nok også var ret dyr.

Og der var da også mange ganske omkostelige versioner af Wegners bamsestol på Den Blå Avis, men så var der også én, der skilte sig ud.

Her ses bamsestolen, der skabte stor glæde hos de små børn i familien Foto: Privatfoto Vis mere Her ses bamsestolen, der skabte stor glæde hos de små børn i familien Foto: Privatfoto

For 450 kroner kunne Peter nemlig købe en stol, der i ordets fineste forstand var en bamsestol.

»Da jeg stødte på stolen, der var klistret til med tøjbamser, tænkte jeg 'hold nu op, den skal jeg have',« fortæller Peter Plejdrup til B.T. og tilføjer, at han efter få minutter skrev til sælgeren og fortalte, at han ville købe den.

Og så kunne han jo også fortælle til konen, at han havde købt 'bamsestolen', ligesom stolen helt klart også var unik.

Han tog ud og hentede den hos nogle ældre pensionister, der havde hygget sig med at lave stolen.

Herefter sørgede han få at få den sat ind i huset, da konen og børnene var ude af huset, og så kunne han ellers bare vente på, at de ville komme hjem og se det farverige møbel.

Reaktionen var helt som forventet, da de kom hjem.

»Hun kom ind, så stolen og sagde bare 'stop dig selv'. Men hun kunne ikke gøre noget, for børnene elskede jo stolen fra første øjekast,« fortæller Peter.

Stolen, er faktisk – ifølge Peter vel at mærke – ganske komfortabel, og den er da også blevet brugt rigtig meget de seneste tre år.

Men nu er det slut.

Mange gange har Peters kone forsøgt at få afsat stolen, men alle gange er hun blevet afstemt af sin mand og deres to børn.

I nogle demokratiske beslutningsprocesser findes der dog reglen om, at man kan nedlægge veto, og det samme blev tilfældet i familien Plejdrup.

»Hun gad simpelthen ikke mere, så pludselig var den blevet smidt ud af vinduet, og så skulle jeg jo få den solgt eller videregivet,« siger Peter.

I første omgang valgte Peter at lægge den på en lokal Facebook-gruppe, hvor han efterlyste en ny ejer til stolen, og dér var den unikke stol ganske populær.

Flere og flere begyndte at skrive, og onsdag kom der så en forbi Peters hjem og hentede den barnlige stol.

»Den har tjent godt i vores hjem, og jeg håber, at den nye ejer bliver glad for den,« siger han.