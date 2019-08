'Hva dælan Greta Thunberg!!! - skal du FUCKE med mit klima???'.

Sådan indleder tv-vært Peter Ingemann fredag et længere opslag på sin facebookprofil. Han mener, at Gretha Thunbergs togt er symbolpolitik og 'snyd på vægten'.

Onsdag indledte den 16-årige klimaaktivist, Greta Thunberg, nemlig et togt fra den engelske by Plymouth til New York for at deltage i et klimatopmøde i forbindelse med FN's generalforsamling.

Gretha Thunberg indledte togtet for at spare miljøet for flyrejsen, og derfor krydser hun i stedet Atlanterhavet til søs i stedet for med fly.

Nu viser det sig dog, at turen faktisk er mere miljøskadelig, end hvis hun var hoppet på flyveren til New York.

Ifølge det tyske medie Taz skal båden nemlig sejles tilbage til Europa, når Gretha Thunberg er gået i land i New York.

Derfor er der blevet købt flybilletter til seks personer, som skal flyves til New York for at sejle båden tilbage.

Dén nyhed er ikke faldet i god jord hos tv-vært Peter Ingemann, som strøg til tasterne i et længere, frustreret udbrud, hvor han påpeger, at han normalt har stor respekt for Thunberg:

TV-værten Peter Ingemann, bor i Ry ved Himmelbjerget, her ved tårnet på toppen af Himmelbjerget, med Silkeborgsøerne i baggrunden Foto: Henning Bagger Vis mere TV-værten Peter Ingemann, bor i Ry ved Himmelbjerget, her ved tårnet på toppen af Himmelbjerget, med Silkeborgsøerne i baggrunden Foto: Henning Bagger

'Jeg har IKKE en skid respekt for symbolpolitik og falske set-ups og ALT for billige point i TV Nyhederne. GRETA - jeg er sgu skuffet', skriver han på sin facebookprofil og fortsætter:

'Det er sådan nogle historier, der giver Pia Kjærsgaard og hendes snak om 'tosser' medvind. Stop med den slags snyd på vægten. Emnet er sgu for alvorligt til staffage og dumme events'.

Thunberg skal ud over New York også besøge Canada og Mexico, ligesom hun skal deltage i klimaforhandlinger i Santiago i Chile til december.

Rejsen fra Nord- til Sydamerika foregår med tog og bus.