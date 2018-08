Peter Ingemann er målløs over, at unge snart kan få testet deres stoffer, inden de tager dem, og siger til B.T., at forslaget om de mobile laboratorier er »tåbeligt«.

»Det er ret unikt, at vi skal gå ind og hjælpe unge, usikre mennesker med at tage ulovlige og farlige hårde stoffer,« siger Peter Ingemann til B.T.

Peter Ingemanns opslag, der har fået cirka 11.000 likes, over 1000 kommentarer og er delt over 4000 gange, kritiserer forslaget for at pylre om de unge og spille ind i en curlingkultur.

Stoffer er ifølge Sundhedsstyrelsen et stigende problem i Danmark. I 2013 havde 1,6 procent prøvet hårde stoffer inden for den sidste måned mod 2,8 procent i 2017.

'Jeg var oprigtig pissebange for hvad de hårde stoffer kunne gøre. Der var mange i min tid, der døde af hjertestop pga af ecstazy og det skræmte mig og mine venner helt vildt,' skriver Peter Ingemann i Facebook opslaget.

Men Peter Ingemann mener ikke, at mobile laboratorier er den rigtige måde at tackle problemet på, og at det er ubetinget dårligt forslag:

»For mig er det bare ikke løsningen at sige til de unge: ‘Hey, har du lige købt stoffer ude på toilettet af en eller anden skummel type? Så kom da lige herhen og få dem testet, inden du sluger dem’« siger han og fortsætter:

»Det ville give mig en fornemmelse af, at det var okay - så er det måske ikke helt så slemt, når nu de er blevet godkendt i et laboratorie.«

Overlæge og misbrugsekspert Henrik Rindom har tidligere tilkendegivet, at han mener, det er et interessant forsøg, da det har haft en positiv effekt i eksempelvis Holland, og at man ikke kan påvirke de unge udelukkende med skræmmekampagner.

Men Peter Ingemann står ikke alene. Flere instanser har udtrykt bekymring. Blandt andre advarer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København mod de mobile laboratorier, og chefpolitiinspektøren hos Københavns Politi, Jørgen Bergen Skov, har tidligere oplyst, at ordensmagten også er imod.

Peter Ingemands svar på en kommentar har fået rigtig mange likes.

»Det er et totalt tåbeligt forslag, og jeg går endda ind for legalisering af stoffer,« siger Peter Ingemann.

Og sarkasmen lyser da også ud af hans Facebook-opslag, hvor kritikken hagler ned over curlingforældre og staten:

'Vi tager den lige igen. Det offentlige skal altså stille mobile laboratorier til rådighed i nattelivet hvis nu 'Betina eller Thomas' bliver lidt i tvivl, om de skal tage en, to eller måske fire af deres indkøbte narkopiller????

For satan da. Dette tager dog prisen for årets curlingmor eller far.

Lad os da en gang for alle gøre vores børn helt ansvarsløse, klippe bollerne af dem og gøre dem til små viljeløse ofre for narkotikaens svøbe. Jamen, det er dog forfærdelig.

Hvorfor dog ikke tage skridtet helt ud og gå med dem i byen og være mundskænk for dem. Indtage alt fra vodkashot til rygeheroin og lige huske at give thumbs up eller ned, a la Nero, inden vi selv besvimer. De kan jo ikke selv, de stakler. De ved jo ikke, at piller købt af en mand i træningsdragt kl. 02 og med BMW kørende i tomgang ved siden af kan være lidt ud over en grøn Tuborg.

Tag dog ansvar, for helvede.'