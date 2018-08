Syv dage forsinket er folketingspolitiker for Socialdemokraterne Peter Hummelgaard Thomsen blevet far for første gang.

’7 dages forsinkelse forsøgte hun at indhente med en lynfødsel, som moderen tog en hel del stærkere og roligere end faderen,’ skriver han på sin Facebook, hvor han også deler et billede af sin kun en dag gamle datter, som kom til verden på Rigshospitalet.

Forældrene har dog allerede fundet et navn til den lille pige.

’Med de klimaudfordringer, hendes generation kommer til at møde, så synes vi Gro var det helt rigtige navn til vores smukke lille pige. Og opkaldt efter en god socialdemokrat, som også altid har arbejdet for en mere bæredygtig planet,’ lyder det videre i opslaget.

Peter Hummelgaard Thomsen nyfødte datter er opkald efter Gro Harlem Brundtland. Foto: JOEL SAGET Vis mere Peter Hummelgaard Thomsen nyfødte datter er opkald efter Gro Harlem Brundtland. Foto: JOEL SAGET

Navnesøsteren, som den stolte far henviser til, er formentlig den tidligere norske socialdemokrat Gro Harlem Brundtland, der udover at være Norges første kvindelige statsminister, har været med til at sætte bæredygtig udvikling på den internationale dagsorden.