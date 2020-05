Virologen Peter Piot var én af de forskere, der i 1976 opdagede ebola. Han stod i spidsen for FN's håndtering af hiv og aids, da dén epidemi hærgede.

Senest har Peter Piot, der er leder af Londons Skole for Hygiejne & Tropisk Medicin, rådgivet EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, om covid-19-situationen.

Denne gang har han kunnet supplere sine ekspertudtalelser med personlige iagttagelser fra sygesengen. For han har været lagt ned af corona. En oplevelse, han selv beskriver som livsændrende.

»Jeg har dedikeret mit liv til at bekæmpe vira – endelig fik de deres hævn. I en uge balancerede jeg mellem himlen og jorden – på kanten af det, der kunne have været enden,« siger han til videnskabsmagasinet sciencemag.org.

Den 19. marts blev Peter Piot ramt af feber og en jagende hovedpine, der kun blev værre. Han blev testet positiv for corona. Den 1. april blev han indlagt med covid-19, fordi feberen stadig ikke havde sluppet sit tag i ham, og fordi han var ulideligt udmattet.

Selvom han ikke havde åndenød, viste det sig, at han led af svær iltmangel. En scanning viste, at han havde to typer lungebetændelse.



»Normalt summer jeg af energi, men jeg følte mig konstant udmattet. Det var ikke bare træthed, men fuldstændig udmattelse. Jeg vil aldrig glemme den følelse. Jeg måtte indlægges, selvom jeg i mellemtiden var testet negativ for virussen. Det er typisk for covid-19. Virus forsvinder, men dens konsekvenser hænger ved i ugevis,« siger han til Science.org.

Syv uger senere kan den 71-årige læge se tilbage på:

En uges hospitalsindlæggelse.

Et langt sygeforløb i eget hjem.

En fysik, der langtfra er tilbage i vanlig form.

Efter hospitalsopholdet var hans muskler så svage, at han ikke kunne gå ordentligt. På sygehuset lå Peter Piot på en firesengsstue, men ingen af patienterne havde energi til at tale sammen. Selv havde han kun kræfter til at hviske – og stadig her mange uger senere – mister hans stemme kraft sidst på dagen.

En uge efter udskrivelsen måtte han igen på hospitalet. Selvom coronaen var overvundet, fik han nu åndenød. Det viste sig, at hans immunforsvar var gået i selvsving. Den erfaring får ham til at advare om, at mange coronapatienter ikke dør af vævsskader forårsaget af virussen, men derimod af ​​den overdrevne reaktion fra deres immunsystem, som ikke ved, hvad det skal gøre med virussen.

Det overaktive immunforsvar resulterede blandt andet i, at Peter Piot fik hjerteflimmer. En tilstand, der skulle behandles for at undgå, at han også ville udvikle blodpropper. Var det sket, mens han stadig havde lungebetændelsen, er han sikker på, at han havde mistet livet.

Han bliver stadig forpustet, hvis han tager trappen, men han er tilbage på arbejde som rådgiver for EU-Kommissionens formand. Hans bedste råd til hende er at have øjnene stift rettet mod udviklingen af en vaccine. For uden en coronavaccine tror Peter Piot ikke, at vi bliver i stand til at leve normalt igen.