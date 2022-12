Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skal man holde igen med fyrværkeri op til nytår og tage hensyn til ukrainere, der er flygtet fra bomber i deres hjemland?

Det er blevet en større debat i en Facebook-gruppe for borgere i Herning.

Her skrev en ukrainsk kvinde nemlig onsdag et opslag, hvor hun bad folk tænke sig om, når de fyrede krudt af:

»Der foregår noget upassende på Porsvænget. Nogen smider så meget fyrværkeri. Overvej venligst det faktum, at så mange ukrainere bor i dette område, og det kan være skræmmende for os,« lød det i opslaget.

Men ikke alle fandt lige stor forståelse for kvindens opråb.

En af dem er 40-årige Peter Friedrich, der selv bor på Porsvænget i Herning. Han skrev til hendes opslag, at det ikke er upassende, og at det er dansk kultur.

»Jeg skrev kommentaren, fordi jeg blev lidt irriteret over, at de jo er kommet hertil som flygtninge, og så skal de ikke sætte os på plads og sige, hvordan vi må opføre os,« siger Peter Friedrich til B.T.

Hvor mange ukrainere bor der i dit område?

»Der bor mange på Porsvænget.«

Og kan du forstå, som kvinden skriver, at fyrværkeriet kan virke skræmmende på dem?

»Tja, jeg tænker, de har vel også fyrværkeri derovre.«

Synes du, der er grund til at tage hensyn til de ukrainske flygtninge?

»Nej, ikke specielt. Så skulle man ikke kunne fyre af på hele Porsvænget, fordi der bor ukrainere. Det synes jeg ikke. Jeg synes, vi tager hensyn nok i forvejen.«

Hvorfor er det så vigtigt for dig at fyre fyrværkeri af? Også især her dagene inden nytår?

»Det er, fordi det er sjovt. Nu har jeg to børn, der også kommer med ned og fyrer lidt af.«

Hvis nogen bliver skræmte over det, kan du så ikke sætte dit eget behov for sjov lidt til side?

»Næ, det mener jeg, vi gør alle andre dage. Der fyrer vi jo ikke af. Vi fyrer kun af, når man må. Så må de lave loven om. Der skulle en lov til, før jeg holdt op i hvert fald.«

Synes du, man bør holde igen med fyrværkeri op til nytår og tage hensyn til ukrainere, der er flygtet fra bomber i deres hjemland?

»Nogle af ukrainerne er også kommet ned og har kigget på. Jeg tror, det er ligesom i Danmark, hvor der også er nogen, der er bange for fyrværkeri.«

Men det er de færreste danskere, der har oplevet bomber falde foran deres hjem og derfor sammenligner lyden med det …

»Der er også mange andre udlændinge, der er kommet fra krig. De brokker sig da ikke.«

Har du mødt nogle ukrainere, der har klaget, eller er det kun på Facebook?

»Nej, men i går kom politiet, fordi der var nogen, der syntes, det var for voldsomt.«

»Men nu er det jo mindretallet, der ikke kan lide det. Så kan de jo tage ud på landet eller et eller andet.«

Hvis du selv var flygtet til et andet land på grund af krig, havde du så håbet, de tog hensyn til dig?

»Når man kommer til et andet land, må man indrette sig efter de regler og normer, der er. Det havde jeg også gjort. Jeg kan da godt se problematikken i, det siger knald, men når de kigger ud ad vinduet, kan de jo se farver.«

Hvad synes du er det fede ved fyrværkeri?

»Det er nok bragene.«

Du skriver også i kommentaren til opslaget, at ukrainerne i dit område er heldige, fordi I ikke er hjemme til nytår.

»Ja ja, for vi har købt for 6-7000 kroner krudt. Nytår fyrer vi af fra morgen til nat.«

Ville du være ked af, hvis det blev gjort ulovligt alle andre dage end selve nytårsdag og -aften?

»Ja, jeg tror, jeg ville fyre af alligevel.«

Sagde du ikke før, at du holdt dig til loven og derfor fyrede af fra den 27.?

»Jo, men altså hvis de begrænser det til kun nytår, så tror jeg ikke, jeg ikke ville kunne lade være.«

Så ville du bryde loven?

»Ja, det ville jeg nok.«

Hvorfor er det så vigtigt for dig?

»Fordi det er sjovt.«