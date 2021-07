Sagen om Politiets Efterretningstjenestes (PET) millionudbetalinger til entreprenør Jens Christian Bundgaard og en mistænkelig sammenblanding af hans egen og PETs økonomi fortsætter.

I dag står den 26-årige murer Simon Kokholm frem.

Han fortæller, hvordan han fik besked på at skrive PET på de timesedler, han udfyldte i forbindelse med arbejdet med at renovere Jens Christian Bundgaards palæ i Farum nord for København.

»Vi havde en app, hvor vi skulle notere ned, hvor vi havde arbejdet henne. Her fik vi besked på at skrive PET på en del af de timer, hvor vi arbejdede i hans hus,« siger Simon Kokholm, der også fortæller, at det var Jens Christian Bundgaard personligt, der bad om det.

Simon Kokholm har bidraget med at renovere PET-håndværker Jens Christian Bundgaards hus. Han fortæller, at de fik besked på at registrere timer som om, det var arbejde for PET. Foto: Sarah Nørgaard. Vis mere Simon Kokholm har bidraget med at renovere PET-håndværker Jens Christian Bundgaards hus. Han fortæller, at de fik besked på at registrere timer som om, det var arbejde for PET. Foto: Sarah Nørgaard.

Dermed bestyrkes mistanken om, at PETs faste håndværker har blandet økonomien i sin egen husrenovering sammen med en stor renovering af PETs hovedkvarter i Søborg, som hans firma, JCB Tømrer og Snedker, stod bag fra 2015 og flere år frem.

Søndag stod autoriseret VVSer Claus Ganløse frem og fortalte, hvordan han i 2017 fik besked på at skrive PET på tre regninger for i alt 440.000 kroner. Regningerne var dog i virkeligheden arbejde udført i Jens Christian Bundgaards hus.

Samtidig fortalte en tidligere ansat, D. Christensen, hvordan han kørte dannebrogsvinduer fra PETs hovedsæde og til Jens Christian Bundgaards hus i Farum under totalrenoveringen af hans hus. Dette bekræftes af Simon Kokholm.

»Jeg bemærkede også, at vinduerne blev leveret hos PET og så blev kørt videre derfra i en trailer. Det var underligt, fordi der var masser af plads ved hans hus,« siger han.

Ifølge revisionsekspert Michael Egholm fra Advizer Law kan Jens Christian Bundgaards manøvre blandt andet bruges til at tørre regningen af på PET.

Simon Kokholm fortæller, at han arbejdede i JCB Tømrer og Snedker som murer fra juli 2016 til december 2017. B.T. har set lønsedler og billeder fra renoveringen.

Nu studerer han til bygningskonstruktør.

I det halvandet år, han var ansat hos JCB Tømrer og Snedker, arbejdede han tre steder: Hos PET i Søborg, ved Statens IT i Ballerup og i Jens Christian Bundgaards hus i Farum.

Jens Christian Bundgaard har på fem år tjent 33 millioner kroner på at arbejde for staten – primært PET. Foto: TV Midtvest Vis mere Jens Christian Bundgaard har på fem år tjent 33 millioner kroner på at arbejde for staten – primært PET. Foto: TV Midtvest

Netop arbejdet for primært PET og sekundært Bygningsstyrelsen har forgyldt Jens Christian Bundgaard. På blot fem år har han haft et overskud på 33 millioner i firmaet JCB Tømrer og Snedker, som han ejer helt alene.

Ifølge en revisionsrapport fra PwC fik Jens Christian Bundgaard opgaver for mindst 52 millioner fra PET, uden at opgaverne i udbud. Dermed var der ingen konkurrence fra andre håndværkere om opgaverne.

De håndværkerkilder, B.T har talt med, fortæller, at Jens Christian Bundgaard løbende renoverede PETs eksisterende bygninger, ligesom han i 2015 fik til opgave at renovere to nye bygninger, som PET overtog for blandt andet at få plads til tjenestens aktionsstyrke efter terrorangrebet i februar 2015.

Simon Kokholm fortæller, at det var en kæmpe opgave at renovere Jens Christian Bundgaards hus.

Jens Christian Bundgaards hus i Farum, som han købte i 2016 og efterfølgende renoverede. En underentreprenør fik besked på at skrive PET på fakturaerne på det arbejde, der blev lavet i hans hus. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jens Christian Bundgaards hus i Farum, som han købte i 2016 og efterfølgende renoverede. En underentreprenør fik besked på at skrive PET på fakturaerne på det arbejde, der blev lavet i hans hus. Foto: Bax Lindhardt

»Alt blev lavet: Nye vinduer, nye døre, nye gulve, vægge og badeværelser. Jeg pudsede også hele huset op sammen med mine kolleger. Der blev også lavet nyt stråtag,« fortæller Simon Kokholm.

Han understreger, at det ikke var alle timer ved huset, der skulle registreres som PET-arbejde.

»Det var måske tre til fem timer om ugen,« siger han.

Simon Kokholm fortæller også, at håndværkerne fik besked på at skrive PET på alle kørselstimer, når de skulle pendle frem og tilbage mellem Jens Christian Bundgaards hus og PETs hovedkvarter i Søborg.

Undrede det dig ikke, hvad der foregik dengang?

»Jeg var 21 år, og det var mit første rigtige arbejde, og hvis bare jeg fik min løn, så tænkte jeg, at alt var godt. At det så måske er PET, der har betalt i sidste ende for noget, de ikke har fået, det kan jeg godt se nu ikke er godt. Dengang strejfede tanken mig ikke,« siger Simon Kokholm.

Jens Christian Bundgaard har tidligere afvist at have blandet sin egen økonomi sammen med sit arbejde for PET. Hans advokat skriver, at de undersøger sagen og ikke har yderligere kommentarer.

I et svar til B.T. skriver PET:

»PET er som offentlig myndighed forpligtet til at undersøge oplysninger, der måtte komme frem om mulige økonomiske uregelmæssigheder i forbindelse med PETs indkøb. PET tager sådanne uregelmæssigheder meget alvorligt.«