Chef for Politiets Efterretningstjeneste Finn Borch Andersen kalder det for en uholdbar retstilstand, at man ikke kan gennemføre straffesager, hvor der skal fremlægges højt klassificerede oplysninger.

»Som efterretnings- og sikkerhedstjeneste står vi i en alvorlig situation, hvis vi i realiteten ikke kan strafforfølge sager, når der indgår klassificerede oplysninger i sagens beviser. Det har ikke kun betydning for fremtidige sager om lækager, men rammer også sager om f.eks. spionage,« skriver PET-chefen i en pressemeddelelse:

»Det sker på et tidspunkt, hvor vi står i en vanskelig sikkerhedspolitisk situation, og hvor blandt andet truslen fra spionage er høj. Det er derfor vigtigere end nogensinde før, at vi har de fornødne værktøjer,« siger han.

Udtalelsen kommer efter sagerne mod den tidligere FE-chef Lars Findsen, tidligere V-minister Claus Hjort Frederiksen og en tidligere PET-ansat er blevet droppet.

PET-chef Finn Borch Andersen Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix Vis mere PET-chef Finn Borch Andersen Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Anklagemyndigheden dropper sagerne, efter Højesteret i sidste uge kom med en afgørelse om, at sagerne mod Claus Hjort og Lars Findsen skulle foregå for delvist åbne døre.

Og nu kommer efterretningstjenesterne altså med en opfordring til, at man ser på en ny lovgivning, så der kan køres straffesager, hvor der indgår klassificerede oplysninger.

»Vi skal selvfølgelig finde en balance. Danmark er en retsstat og offentlighed i retsplejen er essentiel for vores tillid til retssystemet. Men det er beskyttelsen af nationale sikkerhedsinteresser og efterretningskilder også. Derfor er vi nødt til at finde en balanceret løsning. Jeg hæfter mig ved, at man har fundet sådanne løsninger i andre lande, og derfor tænker, at det også skal kunne lade sig gøre det i Danmark,« siger Finn Borch Andersen.

Derudover understreger PET, endnu engang, at overtræderlser af tavshedspligten fortsat er strafbart.

»PET gør opmærksom på, at overtrædelser af tavshedspligten fortsat er strafbare og skal understrege, at PET vil naturligvis fortsætte med at udføre de opgaver, vi efter PET-lovens § 1 er pålagt, herunder at efterforske og modvirke sager vedrørende spionage og lækager af klassificerede oplysninger. Det er en opgave, vi tager meget seriøst.«