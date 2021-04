Har du købt appelsiner i Rema 1000 på det sidste?

Så må du hellere lige få tjekket op på, hvilke appelsiner du har taget med hjem.

Det skriver Fødevarestyrelsen.

Det er Reitan Distribution A/S, der tilbagekalder deres appelsiner i net, fordi de har et for højt indhold af pesticidrester.

Der er tale om følgende fødevarer.

Appelsiner i net

Sort: Naval

Nettovægt: 2 kg

Lotnr.: 90

Oprindelsesland: Grækenland

Oplysninger om sort, oprindelsesland i og lotnr. findes på den sorte banderole, der er omkring appelsinnettet.

En risikovurdering foretaget af DTU Fødevareinstituttet for Fødevarestyrelsen har konkluderet, at indholdet af pesticidet chlorpyrifos ikke kan udelukke en sundhedsmæssig risiko.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at man leverer produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at man kasserer det.

Appelsinerne er blevet solgt i Rema 1000-butikker i hele landet.