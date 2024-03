I over hver tiende danske drikkevandsboring er forureningen med forskellige giftstoffer over grænseværdien.

Mere end hver anden drikkevandsboring i Danmark er forurenet med rester af pesticider og andre giftstoffer. Og i mere end hver tiende drikkevandsboring er forureningen over grænseværdien.

Det fremgår af et nyt drikkevandsudspil, som Danske Regioner har sendt til miljøminister Magnus Heunicke (S).

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

- Forureningen er nu så omfattende, at den udgør et ressourceproblem. Flere og flere vandværker er tvunget til at rense grundvandet for at kunne opretholde forsyningen. Og nogle drikkevandsboringer må helt lukke, siger Danske Regioners næstformand, Mads Duedahl.

Ifølge Danske Regioner bliver problemet med det forurenede drikkevand ikke mindre af, at der mange steder bliver brugt mere vand, end der kan nå at blive skabt nyt grundvand.

Grundvandsressourcen bliver i en femtedel af Danmark overudnyttet, lyder det.

Ifølge Mads Duedahl skyldes det både, at der bruges meget vand til industriproduktion, og at klimaforandringer har givet længere perioder med tørke, hvilket giver behov for at vande markerne.

- Sammen med forureningen er det med til at presse vores grundvand yderligere, siger Mads Duedahl.

Danske Regioner mener, at der mangler både et overblik over grundvandet og en større indsats for at vende udviklingen.

De anbefaler, at man giver regionerne ansvaret for at lave et overblik over alle truslerne mod grundvandet.

Samtidig mener Danske Regioner, at der skal laves en samlet, regional plan for, hvordan grundvandet udnyttes på en bæredygtig måde. Begge dele bør ske i et samarbejde med kommunerne og vandforsyningerne, siger organisationen.

- Vi er nået et punkt, hvor der skal gøres noget lige nu, hvis der også skal være rent grundvand og drikkevand til de næste generationer - og til os selv, siger Mads Duedahl.

Miljøminister Magnus Heunicke mener, det er positivt, at regionerne vil påtage sig mere ansvar.

Det kræver en øget koordination mellem kommuner, regioner og vandforsyningerne, og den indsats "vil indgå i det videre arbejde med drikkevandsbeskyttelsen", siger ministeren i et skriftligt svar.

Magnus Heunicke fremhæver, at der på finansloven for 2024 er afsat yderligere 23,5 millioner kroner til at sikre kvaliteten af drikkevand.

Regeringen vil desuden fremsætte et lovforslag, som vil pålægge kommunerne at sikre beskyttelse af sårbare områder ved drikkevandsboringer, lyder det.

I maj sidste år viste tal fra en landsdækkende database under Geus - som er De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - at der i de første måneder af 2023 blev fundet pesticidrester i over halvdelen af alle drikkevandsboringer.

