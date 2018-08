S-togstrafikken blev tirsdag eftermiddag standset ved Nordhavn Station, hvor der både har været en personpåkørsel og en kvinde, der faldt ned på skinnerne.

»En person er blevet ramt i forbindelse med, at et tog ankommer til Nordhavn Station. Vedkommende falder og rammer en anden person. De har pådraget sig henholdsvis en forstuvet ankel og en bule i hovedet. Præcis hvordan det gik til, ved vi ikke, men alt tyder på, at det var et hændeligt uheld,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Moll, til B.T.

S-togstrafikken er i øjeblikket standset ved Nordhavn Station på grund af personpåkørsel. Politi og redning er på stedet. Se evt. rejseplanen og https://t.co/d6XXzPj2tQ for information om din rejse. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) August 28, 2018

Politiet modtog anmeldelsen af personpåkørslen klokken 16.47.

»Da vi ankommer til stationen faldt en kvinde ned på sporene. Hun har slået hovedet og er blevet kørt på hospitalet, men er ikke kommet alvorligt til skade,« siger vagtchefen.

Politiet standsede S-togstrafikken til og fra stationen efter faldulykken, men ved 17.30-tiden er togene begyndt at køre igen.