Der har været en personpåkørsel mellem Københavns Hovedbanegård og Vesterport.

Det oplyser Københavns Politi.

Beredskab og politi arbejder på stedet netop nu.

Vagtchef hos Københavns Politi Henrik Svejstrup fortæller, at de er til stede for at befri en person, der sidder fast under et tog.

Han er ikke afgået ved døden, skriver politiet på Twitter, men kørt på hospitalet efter at være blevet frigjort.

Derfor er togtrafikken stoppet.

De fik anmeldelsen klokken 20.31, men hvordan personen er endt der, kan Københavns Politi ikke sige på nuværende tidspunkt.

Opdateres...