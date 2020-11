Det er ikke kun gode råd om kost og træning, unge fitnessudøvere får af personlige trænere.

I nogle tilfælde får de unge også tips til og vejledning i, hvordan de kan bruge forbudte og præstationsfremmende midler som steroider.

Sådan lyder en konklusion i en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed.

»Studiet viser, at der er personlige trænere, der rådgiver unge konkurrenceatleter om forbudte stoffer som anabole steroider og fedtforbrændende midler. De vejleder blandt andet i, hvordan og hvornår man skal tage stofferne, hvor stor dosis man skal tage, og hvordan man kan mindske bivirkninger såsom nyre- og leverskader,« fortæller Pia Vivian Pedersen, en af forskerne bag rapporten.

De personlige trænere, der har medvirket i undersøgelsen, ved godt, at præstationsfremmende midler er potentielt helbredsskadelige og eksempelvis kan føre til hjerte-kar-sygdom, forhøjet blodtryk og depression.

Men ifølge Pia Vivian Pedersen retfærdiggør trænerne brugen af stofferne med, at det opleves som nødvendigt for at opnå gode placeringer i konkurrencer.

»Trænerne har typisk stor praktisk erfaring, fordi de selv bruger eller har brugt præstationsfremmende midler, og så bruger de meget tid på at læse om stofferne, for eksempel på nettet. Det er denne ekspertise, de trækker på, når de vejleder de unge,« siger Pia Vivian Pedersen.