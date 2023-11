Ni ud af 26 sygeplejersker på Hospice Djursland i Rønde har sagt deres stillinger op.

Derfor må hospicet nu nedlægge fem ud af dets 15 pladser frem til 1. februar næste år.

Det skriver TV 2 Østjylland, som fortæller, at de mange opsigelser skyldes ændringer af de ansattes arbejdsopgaver.

Bestyrelsesformand Jørgen Keinicke siger til tv-stationen, at han er ked af de mange opsigelser, og at han havde ønsket, at sygeplejerskerne havde givet deres nye arbejdsopgaver en chance.

Ændringerne handler blandt andet om, at medarbejderne går fra to til en nattevagt, og at de skal dække ind på tværs med det nærliggende børne- og ungehospice Strandbakkehuset.

»Jeg anerkender, at det er store ændringer, men det handler om en nattevagt og at hjælpe hinanden i forbindelse med, at der er behov for hjælp,« siger Jørgen Keinicke til TV 2 Østjylland.

De ansatte mener derimod, at der er afsat for få penge til at drive både voksenhospicet og børnehospicet. Det skader begge hospicer, mener de.