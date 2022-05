Det er langt fra et enkeltstående problem, når medarbejdere i hjemmeplejen ikke har tid til at gå på toilet eller spise deres frokost.

B.T. kunne tirsdag afsløre, hvordan ansatte i hjemmeplejen Nr. Tranders i Aalborg var så pressede, at flere brød grædende sammen ved fyraften og skubbede tissepausen, til de fik fri.

Men problemet er altså større end bare den enkelte afdeling.

Ifølge Jesper Hermansen, som er sektoransvarlig for social- og sundhedsområdet i FOA Nordjylland, er oplevelserne bare en blandt mange.

»Det er problemer, vi hører fra vores medlemmer mere generelt. Og det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, at det er sådan,« siger han.

Et synspunkt, han deler med Kristoffer Hjort Storm (DF), rådmand i Ældre og Omsorg.

»Jeg blev først bekendt med problemet, da jeg læste om det i B.T., og jeg blev selvfølgelig meget ked af det på medarbejdernes vegne,« siger han og fortsætter:

»De yder en fantastisk indsats og skal arbejde under ordentlige forhold.«

Han forklarer, at kritikken af forholdene i Nr. Tranders kom frem under sidste byrådsperiode og derfor blev håndteret af rådmandens forgænger.

»Jeg forhørte mig selvfølgelig med det samme om sagen og kan forstå, at man har sat forskellige ting i værk og fået en ny leder.«

Giver den her sag anledning til at kaste et mere generelt kig på forholdene i hjemmeplejen?

»Altså nu er det lige den her sag. Og den er, som jeg forstår det, håndteret. Men overordnet arbejder vi også med at lette dokumentationskravet, så der bliver mere tid til at løse opgaverne.«

Det er et skridt i den rigtige retning, mener Jesper Hermansen. Men det er ikke et skridt, der kan stå alene.

»Der er rigtig mange kommunale dokumentationskrav, som man i min optik ret nemt kan fjerne. Men man er også nødt til at se på forholdene for plejepersonalet mere generelt,« siger han og fortsætter:

»Det er afgørende, at der er tid til de faglige opgaver, og at man passer på sig selv. Og det kræver mere omstrukturering end som så.«

Kritikken af forholdene blev rettet af Arbejdstilsynet. I deres rapport peger de på, at det store arbejdspres risikerer at lede til stress, stressrelaterede sygdomme, og at det går ud over medarbejdernes familieliv.