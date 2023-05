En lejlighedsbrand har været i gang på Postholdervej i Københavns Nordvestkvarter.

Her er en person blevet reddet ud af en lejlighed og ind i ambulance.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab.

Ifølge Michael Andersen, vagtchef hos Københavns Politi, har de spærret af derude for at skabe arbejdsplads til brandvæsnet, siden de fik anmeldelsen 20.18.

»Men trafikken er ikke chikaneret af det, da det er en lille vej,« lyder det fra ham.

Meldingen er lige nu, at det ikke er så voldsomt, at der skulle være behov for yderligere evakuering derude.

Senere onsdag aften oplyser Hovedstadens Beredskab, at branden nu er slukket.

»Der er ikke yderligere personer der er kommet til skade. Vi gennemgår lige nu de omkringliggende lejligheder for røgskade og forventer, at beboerne kan vende retur til disse.«