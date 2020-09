»Overvej, om det er nødvendigt at blive testet.«

Sådan lyder opfordringen fra eksperter og politikere til danskere, der lader sig teste for covid-19 lige vel hyppigt.

Under et pressemøde tirsdag fortalte Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard (S), at de kan se mange gengangere i cpr-numrene, når der udføres podninger for corona.

Helt konkret har en person fra Region Midtjylland ladet sig teste to-tre gange om ugen og nærmer sig nu op mod 100 podninger.

Det er ikke kun i Region Midtjylland, at nogle borgere benytter sig af de frie og ubegrænsede testmuligheder i samfundssporet, der tager sig af den brede testning af borgere, som er uden symptomer eller som ikke har været i en såkaldt smittekæde.

De senest opdaterede tal fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at 2.220.218 personer er blevet testet for corona.

Samtidig er der foretaget 3.442.785 prøver, hvilket viser en diskrepans, der understreger, at flere altså har åbnet munden for en svælgpodning mere end én gang.

Konsekvensen ved, at folk lader sig teste igen og igen, er, at der opstår kø ved testcentrene, og dermed kan borgere, der måske i højere grad har brug for at blive testet, have svært ved at komme til.

Over for B.T. har Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), tidligere understreget det problematiske ved at teste så bredt.

Som han ser det, er det ikke til diskussion, om vi skal have en stor eller bred testkapacitet eller ej, men det kan godt diskuteres, om det er den mest hensigtsmæssige metode i forhold til de enorme ressourcer, det koster samfundet.

»Man kan overveje det, og hvor det bliver meget teoretisk, hvad man får ud af en udført test, er dér, hvor folk bare lader sig teste for en sikkerheds skyld, selv om de ikke har symptomer,« siger han og fortsætter:

»Vi kan se, at der er cpr-numre, der et par gange om ugen har ladet sig teste i hele perioden, og det er der jo ikke belæg for skulle være en hensigtsmæssig brug af ressourcer,« lyder det fra professoren.