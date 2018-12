En lejlighedsbrand i Hørning mellem Aarhus og Skanderborg har kostet en person livet

En person har mandag mistet livet i en voldsom lejlighedsbrand i Hørning.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der har været brand i en etageejendom, og vi ved pt, at der er en indebrændt, siger vagtchef Jørn Lindhardt hos Sydøstjyllands Politi.

Branden er brudt ud i en lejlighed på Møllevænget, og der er skader i flere andre lejligheder i bygningen, oplyser politiet.

- Vi har evakueret 12 mennesker, der lige nu befinder sig i et nærliggende lokale, siger vagtchef Jørn Lindhardt til TV2 ØSTJYLLAND.

Da Østjyllands Brandvæsen ankom til stedet, kunne brandfolkene se, at det brændte i stueetagen, og at der stod tre personer på altaner over den brændende lejlighed.

- Vi startede med branden i lejligheden, og da personen var kommet ud, begyndte vi arbejdet med personerne i lejlighederne. Opgangen var meget røgfyldt, så vi fik nogle stiger op udefra og fik dem ned, siger Thomas Jørgensen, indsatsleder hos Østjyllands Brandvæsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hverken politi eller brandvæsen har umiddelbart kunnet identificere den afdøde person.

Årsagen til branden endnu er ukendt. - Det ser ud som, at branden er startet i køkkenet. Vi kan se på de udvendige vinduer og inde i lejligheden, at det er her, der er mest bortbrændt, siger Thomas Jørgensen og fortsætter:

- Lejlighederne er det, man typisk kalder cellelejligheder, så det er meget svært for branden at brede sig, men det har været tæt på, for det yderste af vinduet i lejligheden ovenover er sprunget.

Der er indkaldt teknikere for undersøge de nærmere omstændigheder omkring branden, oplyser politiet.