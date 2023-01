Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En person er blevet reddet i land i Mariagerfjord.

Der er intet om personens tilstand.

Det skriver Nordjyske.

Nordjyllands Politi oplyser, at de 11.54 modtog en melding om en person, der lå i vandet nær Hobro.

Vidner havde set en person ligge i vandet, og Joint Rescue Coordination Center var klar til at sende en helikopter af sted for at hjælpe.

Men en patrulje fra politiet kom hurtigt til stedet og fik personen i land.

ifølge Nordjyske blev der givet livreddende førstehjælp på stedet, hvorefter lægehelikopteren fløj kvinden på hospital.

Politiet skriver på Twitter, at de stadig er til stede på stedet.

Opdateres...