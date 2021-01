Den 10. november fik Per Sørensen et opkald fra sin psykisk syge steddatter.

Merethe, som hun hedder, får nemlig 350 kroners lommepenge udbetalt om måneden, men nu havde hun fået en regning, hun ikke forstod.

Den kom fra Nordania Leasing og startede som følger:

'Vi er nødt til at ophæve din leasingaftale, fordi vi er blevet bekendt med, at bilen er ført ud af landet og ved at blive videre solgt.'.

Et par centimeter længere nede på brevet stod noget, der gav et sæt i Per, da 43-årige Merethe fortalte det i telefonen.

Erstatningsfaktura: 97.860,00 kroner, ekskl. moms.

Hverken Merethe selv, Per eller hans kone, der er mor til den psykisk syge kvinde, kunne få tingene til at hænge sammen.

Hvad var det for en bil? Og hvordan kunne Merethe, der ikke engang har et kørekort, have tegnet en leasingaftale?

»Vi fandt ud af, at hun skulle have leaset en Toyota Rav-4, der koster flere hundredtusinder, men vi ved jo godt, at det er ikke er hende, der har gjort det,« siger Per Sørensen, der arbejder som lastbilchauffør.

Per Sørensen Foto: Byrd/Louise Askly

Men det skal hurtigt vise sig, at det ikke er et enestående eksempel.

De kommende dage vælter det ind med regninger i Merethes postkasse.

Først kommer der endnu en leasingaftale. Denne gang står hybridbilen Kia Niro på kontrakten, men det er ikke kun biler, som den psykisk syge kvinde åbenbart har shoppet.

Et par dage efter ligger der nemlig en regning på 48.000 kroner fra Humac, hvor der er blevet købt to computere og to mobiltelefoner gennem et lån i Santander Bank.

Kvittering fra Humac, hvor der er købt computere og telefoner for næsten 50.000 kroner.

Og så kommer der også en faktura fra webshoppen Miinto.dk, hvor Merethe angiveligt har købt tøj for den nette sum at 18.000 danske kroner.

Samlet set løber værdien på bilerne, elektronikken, tøjet og dertilhørende regninger op omkring én million kroner.

I takt med, at regninger dukker op, taler Per og konen med Merethe, og her finder de til sidst ud af, hvad der er sket.

Merethe, der har en tumor i hjernen og flere psykiske diagnoser, bor nemlig i et socialt udsat boligbyggeri, og her har hun fået et par venner, som hun har betroet sig til.

Dem har hun inviteret ind i sin lejlighed, og her har de set deres snit til at udnytte den godtroende kvinde.

De har nemlig affotograferet Merethes sygesikringskort og hævekort, som de har brugt til at tegne leasingaftaler og købe elektronik og tøj.

Bilerne har de så efterfølgende solgt.

»Vi forstår simpelthen ikke, hvordan det kan lade sig gøre, at man kan lease biler – endda uden et kørekort – og købe ting for mange tusinde kroner med sygesikringskort og et hævekort,« fortæller Per og fortsætter:

»Merethe har ikke engang nem-id.«

Men problemerne slutter ikke her.

Per og konen tog nemlig straks kontakt til Sydøstjyllands Politi for at anmelde identitetstyveriet.

Beskeden lød, at de ville se nærmere på det, men alt imens dagene gik, modtog Merethe flere og flere regninger.

Fakturaer på bilforsikringer, grønne afgifter og rykkere, der ikke ligefrem er gavnlige for at sind som hendes.

»Hun forstår jo slet ikke, hvad der er sket. Hun er rigtig ked af det, og hvis hun ikke havde haft os, så. ja … så havde hun sgu nok sprunget ud fra 10. sal nu,« siger en tydeligt rørt Per.

Per har dog brug for at kunne vise Humac, Nordania Leasing, Skat og de andre kreditorer en anmeldelseskvittering fra politiet, før regninger og rykkere kan blive stoppet.

Og det er her, det store problem kommer.

Det har nemlig været fuldstændig umuligt for Per at få sådan en.

»Jeg har været talt med politiet i telefonen syv til otte gange, og jeg har været dernede to gange, men de fortæller hver gang, at der ikke er kommet en sagsbehandler endnu, og at de lige skal kigge på alle de papirer, som jeg har givet dem,« fortæller Per.

I værste fald frygte Per, at det ender med, at Merethe bliver trukket i retten, fordi sagerne ikke kan blive stoppet.

»Hvis vi bare kunne få det skide papir, men jeg frygter sgu, at det bliver til en retssag, men det kan hun ikke klare. Og det samme er tilfældet med min kone, som er helt vildt ked af det,« siger han.

Har du også oplevet at blive offer for svindel, og har du følt, at der ikke var ordentlig hjælp fra politiet? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Derfor er han også godt og grundigt frustreret over Sydøstjyllands Politi.

»Vi føler os helt fortabte, og jeg har mistet min tiltro til politiet. Fuldstændigt. Jeg er så frustreret, for der er ingen hjælp,« siger han.

B.T. har kontaktet politikredsen, der oplyser, at man nu vil tage fat i Per og konen »med henblik på at afdække eventuelle misforståelser, vejledning af borgerne eller hvad dialogen i øvrigt måtte give anledning til.«

Mens denne artikel er blevet skrevet, har Per og konen så mødtes med politikredsen, der nu sætter gang i sagen.

Det imponerer dog ikke Per.

»Det er da cadeau til jer, men jeg synes, det er under al kritik. Vi har talt med dem utallige gange, og så skal vi tage fat i en journalist, før der sker noget. Ja, det er rart, at der endelig sker noget, men det er da totalt latterligt,« siger han.