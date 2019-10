»Det er noget udemokratisk afskum for at sige det, som det er.«

Sådan lyder reaktionen fra Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, som reaktion på, at partikollegaen Anahita Malakians har sagt sit job op som bestyrer på burgerbaren The Barn i Københavns Nordvestkvarter.

»Jeg har intet som helst tilovers for folk, som ikke kan bruge deres demokratiske stemme og argumentere med ord frem for at benytte sig af den her politisk motiverede chikane. Det hører sig ikke til i vores samfund,« siger Vermund.

Det hele begyndte onsdag, hvor det venstreorienterede medie Konfront publicerede artiklen med overskriften 'Naziburger: Højreekstremist åbner burgerbar i Nordvest'. Derudover opfordrede Antifascistisk Aktion til, at man skulle give The Barn dårlige anmeldelser.

Sagen kulminerede natten til lørdag, hvor The Barn blev udsat for hærværk. Søndag valgte Anahita Malakians at sige op med øjeblikkelig virkning af hensyn til ejerne og kollegerne.

Det synes Pernille Vermund desværre var en forventelig konklusion – omend den måske kom lidt hurtigere end ventet.

»Anahita er et stolt og ordentligt menneske. For mit eget vedkommende ville jeg være blevet og kæmpet videre, hvis det var min egen forretning. Men når det ikke er det, og det har konsekvenser for andre mennesker, at man bliver truet, så er det meget sværere.«

SF's retsordfører, Karina Dehnhardt Lorentzen, er ligeledes fortørnet over sagen.

»Det er stærkt problematisk. Der skal være plads til, at man bruger sin ytringsfrihed, og det bør ikke have konsekvenser for hverken privatliv, arbejdsliv eller noget andet,« siger hun og kalder det for utilstedeligt, at nogle grupperinger på Nørrebro kan bestemme, hvem der må være der.

Det samme mener Radikale Venstres retsordfører.

»Jeg har tillid til, at politiet prioriterer sagen, så man kan have et job hvor som helst i Danmark uanset ens politiske overbevisning. Vi kan ikke acceptere, at nogen udøver kriminalitet på baggrund af en bestemt holdning. Det skal vi alle tage afstand fra,« siger Kristian Hegaard.

Pernille Vermund slår fast, at de eneste, der har gjort noget galt, er gerningsmændene bag hærværket samt Konfront og Antifascistisk Aktion.

»De vinder jo hver gang, at de ved vold, trusler eller ved chikane får opretholdt magten til at bestemme, hvem der skal være og ikke skal være i deres område,« siger hun.

Ifølge Vermund bliver man fra politisk side nødt til at holde fast i, at politisk motiveret chikane og trusler om vold skal straffes hårdt.

Hun mener, at der under alle omstændigheder er et stort stykke arbejde i forhold til at ændre denne uacceptable opførsel, som ifølge partiformanden har stået på alt for længe.

SF har fremført et beslutningsforslag, som mundede ud i en nedsættelse af en kommission, der ventes at barsle i denne regeringsperiode.

Man ønsker, at regeringen fremsætter et lovforslag, der skærper strafferammen i lignende sager.

I sager, hvor personer bliver udsat for trusler grundet deres religiøse eller politiske overbevisning, skal strafferammen skærpes fra indtil to års fængsel til indtil fire års fængsel.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup (S).