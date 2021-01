»Hun svarede ikke konkret på mit spørgsmål, og hun snakkede udenom. Det var, som om hun ikke forstod, hvor sindssygt hårdt det er ikke at have en krone på lommen.«

Søndag aften fik Pernille Bjørn Frøsner lov til at stille statsminister Mette Frederiksen et spørgsmål på TV 2, efter at Pernille Bjørn Frøsner havde skrevet et åbent brev til statsministeren. Et åbent brev om hjælp.

For hun har ligesom mange andre danske arbejdsgivere været presset i lang tid på grund af coronakrisen. Hun har haft sin frisørsalon i Odense i snart ni år, og det er nu, det er værst.

Situationen er svær for den fynske frisørsalonejer, for som Pernille selv vurderer: »Hvis jeg ikke snart får hjælp, så har jeg ingen penge fra februar.«

Pernille Bjørn Frøsner mener, at Mette Frederiksen ikke tog nok ansvar ogikke viste nok respekt for hendes problem. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg kan kun se det fra mit eget regnskab, men jeg snakker med andre, der også siger, at det er et stort problem. Jeg har to ansatte, hvor en er elev, og jeg har kun råd til at give dem løn, hvis jeg giver dem min.«

Pernille Bjørn Frøsner kan søge tre forskellige hjælpepakker, heriblandt to, der skal sørge for løn til medarbejdere og hende selv. Men det er ikke nok, hvis hun også selv skal have løn.

»Vi under vores ansatte det bedste, for vi frygter, hvordan arbejdsmarkedet ser ud bagefter,« fortæller Pernille Bjørn Frøsner.

I de uger, hvor Pernille Bjørn Frøsner har holdt åbent, har de også haft det svært, og derfor har hun også skrevet brevet til Mette Frederiksen.

»Mange tror, at vi har væltet os i penge, da vi fik lov til at åbne igen. Det var ikke tilfældet. Vi skal jo spritte alt af efter hver kunde, derfor satte vi et ekstra kvarter af til hver kunde. Det betød, at vi ikke kunne have det samme antal kunder.«

»Nu har vi holdt lukket i otte uger, så det er mange penge, vi har mistet.«

Pernille Bjørn Frøsner er godt klar over, at Mette Frederiksen ikke kan sige 'her er dine penge'. Der skal nemlig være et flertal om hjælpepakkerne. Alligevel synes Pernille, at statsministeren ikke var konkret og snakkede udenom, når hun svarede Pernille.

»Vi vil egentlig bare gerne behandles med en lille smule respekt. Vi er trods alt mennesker, der betaler moms og skat samt skaber arbejdspladser.«

I interviewet på TV 2 forklarer Mette Frederiksen, at regeringen nok skal være kritiske over for de hjælpepakker, der er sat i spil.