Enhedslistens leder Pernille Skipper har været igennem et hektisk døgn, der heldigvis har fået en lykkelig afslutning.

Hendes toårige datter puttede onsdag nogle bær op i næsen, og det fik ganske alvorlige konsekvenser.

Det skriver folketingspolitikeren på Facebook torsdag aften. Se opslaget nederst i artiklen.

'Det blev til to skadestuer, en indlæggelse og en omgang bedøvelse, inkl. et utal af sygeplejersker, portører og læger henover det døgn der gik, før vi var hjemme igen,' skriver hun om hændelsen.

Oplevelsen har ansporet hende til at sende en tak til de mennesker, hun undervejs mødte i sundhedssystemet, skriver hun.

'Jeg vil bare gerne sige tak. Tak til de voldsomt søde og omsorgsfulde mennesker, der gad at pjatte, tale i øjenhøjde og have tålmodighed med en (lad os bare sige det, som det er) torskedum 2-årig,' lyder det fra Pernille Skipper.

Som Enhedslistens politiske leder er 36-årige Pernille Skipper også partiets ansigt udadtil, og måske derfor benytter hun lejligheden til at minde om, at vi skal huske at sætte pris på det danske sundhedssystem.

'Det er ikke alle lande i verden, hvor torskedumme 2-årige, der putter ting i næse eller ører, bliver taget alvorligt og hjulpet. I hvert ikke uden at nogen spørger forældrene, om de har forsikring, vil betale kontant eller tage hjem og satse på, at det ikke går i luftvejene,' skriver hun på Facebook.