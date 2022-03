En helt uforstående og frustreret Pernille Skipper var torsdag morgen gæst i P1morgen.

For der er uro og store frustrationer internt i Enhedslisten, hvor et par af Pernille Skippers partifæller på det kraftigste har indikeret, at Ukraine har et medansvar i den russiske invasion af landet.

»Jeg har sjældent hørt udtalelser, som er så langt fra skiven og langt fra virkeligheden som dem. Det er ikke bare forkert, det er noget, der minder om victim blaming,« siger hun i P1morgen-udsendelsen.

»Der har været store frustrationer i vores parti over de udtalelser. Det tror jeg ikke vil overraske nogen, hvis jeg indrømmer det,« siger hun.

Helt konkret kommer Pernille Skippers frustrationer ovenpå, at Christian Juhl fra Enhedslisten tidligere, i Jyllands-Posten, kritiserede Ukraines behandling af det russiske mindretal i landet.

»Ukraine har ført en ikkehensigtsmæssig mindretalspolitik i den østlige del. Der har russerne fisket i rørt vand,« sagde han til mediet.

Derudover har Mikael Hertoft, der er medlem i hovedbestyrelsen i Enhedslisten og er talsperson for partiets Internationale Udvalg, også været ude med en lignende kommentar i Jyllands-Posten, der lægger en hel del af ansvaret for den russiske invasion i Ukraine over på ukrainerne.

»Der skal to til at føre krig,« sagde han.

I P1morgen-udsendelsen fortalte Pernille Skipper yderligere, at det ifølge hendes opfattelse ikke er en udbredt holdning i partiet, at Ukraine har et medansvar i krigen. Tværtimod har hun blot mødt Christian Juhl og Mikael Hertoft i partiet, der er af den overbevisning.

B.T. har forsøgt at få fat på Pernille Skipper for at få en kommentar, men uden held.