Den prominente Socialdemokrat Pernille Rosenkrantz-Theil har udvidet familien med plejesønnen Haben. Hun er blevet overrasket over, hvor stærkt et bånd hun har knyttet til drengen fra det østafrikanske land Eritrea, som var 15-år, da han kom ind i hendes liv.

»Det er ikke de samme følelser, som du har for dine egne børn, men det er tæt på. Du får en helt speciel slags kærlighed til et menneske, du har ansvaret for,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil til Hendes Verden.

Det lå ikke i kortene, at 41-årige Pernille Rosenkrantz-Theil skulle have et plejebarn, men omstændighederne ville, at Haben blev en del af hendes familie, der i forvejen tæller to børn på ni og ti år, som hun har med eksmanden Mikkel Hansen.

Haben flygtede til Danmark som 15-årig for at undgå militærtjeneste i sit hjemland. Pernille Rosenkrantz-Theil syntes, at Haben havde brug for en fast og solid base i livet, da der skulle findes en plejefamilie til ham, og derfor tog hun ham i pleje. På det tidspunkt havde Socialdemokraternes socialordfører kendt drengen fra Eritrea i et halvt års tid, fortæller hun til Hendes Verden.

Pernille Rosenkrantz-Theil har knyttet et stærkt bånd til plejesønnen Haben. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Pernille Rosenkrantz-Theil har knyttet et stærkt bånd til plejesønnen Haben. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Hurtigt knyttede Pernille Rosenkrantz-Theil og Haben et stærkt bånd, selvom han allerede var en stor teenager, da han kom ind i hendes liv. Og det overraskede hende. Ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil udvikler man en 'speciel slags kærlighed' til mennesker, man har ansvaret for, og netop Habnes usikre situation efter flugten betød, at han havde stort behov for nogle voksne at knytte sig til.

Pernille Rosenkrantz-Theil gjorde som ung lynkarriere i Enhedslisten. Hun repræsenterede partiet i Folketinget fra 2001 til 2007, hvor hun var en af Enhedelistens mest prominente skikkelser - og en stemmesluger af rang.

I 2008 skiftede hun til Socialdemokraterne, som hun har siddet i Folketinget for siden 2011.