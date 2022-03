Hvis det normalt er en rigtig god lørdag, rammer omsætningen i Pernille og Caroline Larsens strikkevirksomhed cirka 60.000 kroner.

Men i lørdags kan man godt tillade sig at kalde salget for 'ekstraordinært godt'.

Her havde Pernile og datteren Carolines strikkevirksomhed, Knitting for Olive, nemlig en omsætning på intet mindre end 1.817,947 kroner.

Det lyder måske som en fejl, men der er en helt særlig grund til, at Knitting for Olive i lørdags oplevede en stigning i salget på omkring 3.000 procent.

Årsagen skal findes i en beslutning, som mor og datter traf to dage forinden, da Putins tropper begyndte en invasion af Ukraine.

Pernille og Caroline har nemlig sammen strikkewebshoppen Knitting for Olive, der sælger fine strikkeopskrifter og garn i eget navn.

Derudover har man på Instagram intet mindre end 342.000 følgere, og dér har man et par gange præsenteret nogle helt specielle kampagner.

For da eksempelvis George Floyd blev dræbt i USA, og Taliban igen overtog magten i Afghanistan, meddelte Knitting for Olive, at de ville donere én dags omsætning til en organisation, der kunne hjælpe i de pågældende konflikter.

Pernille Larsen og Caroline Larsen er mor og datter, men ejer også strikkevirksomheden Knitting for Olive sammen. Vis mere Pernille Larsen og Caroline Larsen er mor og datter, men ejer også strikkevirksomheden Knitting for Olive sammen.

Og det gjorde Pernille og Caroline også i denne omgang.

»Vi fulgte jo med i den her helt forfærdelige og umotiverede invasion fra Putins side, og så tænkte vi: Vi må gøre det igen. Derfor lavede vi et opslag om, at hele lørdagens omsætning ville blive doneret til Røde Kors,« fortæller 59-årige Pernille Larsen.

Opslaget blev delt massivt, og da Pernille søndag morgen kiggede tallene igennem, kunne hun ikke tro sine egne øjne.

Og Caroline, der ringede til sin mor, kunne ikke tro sine egne ører.

»Hvis vi er tæt på en million, så runder vi altså op, mor,« sagde Caroline, før moderen havde afsløret tallene.

»Vi er ikke tæt på en million. Vi er tæt på to, og vi runder ikke op,« kunne mor Pernille svare sin datter.

Da hun afslørede tallet, var det en uvirkelig følelse, fortæller Pernille.

»Det er jo helt surrealistisk. Vi er så lykkelige over, at vi kan bidrage med penge til den konflikt, hvor så mange ukrainere har brug for hjælp og støtte,« siger Pernille.

Pernille Larsen og Caroline Larsen er mor og datter, men ejer også strikkevirksomheden Knitting for Olive sammen. Vis mere Pernille Larsen og Caroline Larsen er mor og datter, men ejer også strikkevirksomheden Knitting for Olive sammen.

Selv har Knitting for Olive tabt penge ved at donere omsætning, men det er underordnet for Pernille og Caroline.

»Ja, der er en økonomisk konsekvens for os, men vi er bare så lykkelige over, at vi kan bidrage, og at vi har det her fællesskab, som alle har valgt at hjælpe. Det er fantastisk,« siger Pernille og fortsætter:

»Vi har stadig en seng. Vi har stadig et supermarked, hvor vi kan gå ned og handle i aften. Det er altså ikke tilfældet for mange ukrainere lige nu, og det er frygteligt.«

Efter Knitting for Olive delte deres kampagne, fulgte flere andre virksomheder til med lignende tiltag, hvor dagens omsætning skulle doneres til Røde Kors eller andre nødhjælpsorganisationer, der hjælper til i Ukraine.

En af dem er et andet strikkeunivers, Petiteknit, og her lykkedes man søndag med at omsætte for lidt over én million kroner, som også bliver doneret til Røde Kors.