25-årige Pernille Vejbæk var onsdag netop ankommet til campingpladsen i Ebeltoft for at nyde sin sommerferie med kæresten, da hun modtog en besked, der med ét væltede hendes verden.

»‘Hej Pernille, jeg tror, at din Facebook er blevet hacket,’ skriver min kollega til mig. Jeg forsøger forgæves at logge ind på den, og så bryder jeg bare fuldstændig sammen,« fortæller en tydeligt berørt Pernille Vejbæk.

Kollegaen havde i beskeden vedhæftet et skærmbillede af Pernille Vejbæks Facebook-profil, hvorfra der netop var blevet postet billeder af islamister med våben og flag under teksten ‘I am the IS terrorist boss’.

»Jeg gik fuldstændig i panik,« siger Pernille Vejbæk, der til daglig lever af sine sociale medier, herunder især Instagram, hvor hun altså også var blevet hacket.

Skærmbilledet af Pernille Vejbæks Facebook-profil, som hun fik tilsendt af en kollega

»Det værste er helt klart Instagram. Jeg har virkelig brugt meget tid og energi på at opbygge den platform. Jeg laver samarbejder med virksomheder, hvor jeg promoverer produkter,« lyder det fra Pernille Vejbæk, der havde omkring 2000 følgere på Instagram.

Og det er netop hendes Instagram-profil, der har skabt basis for, at hun for nylig har opsagt sit job for at starte som selvstændig i sit eget sociale medie-bureau til september.

»Det er vigtigt, at jeg kan vise på min egen profil, at der er grundlag for, at jeg kan finde ud af mit arbejde. At skulle starte fra bunden igen virker som et uoverskueligt projekt. Det er et alvorligt problem for mig,« fortæller den frustrerede 25-årige kvinde.

Ifølge hende har hun gjort alt for at få sine profiler igen. Hun har anmeldt hackingen til Facebook adskillige gange, og hun har på sin LinkedIn-profil eftersøgt folk, der kender nogen, der arbejder hos Facebook.

25-årige Pernille Vejbæk

Men den mission virker så godt som umulig, siger hun. I en besked, hvor Facebook underrettede hende om, at hendes profil var blevet deaktiveret, kunne hun også læse, at beslutningen ikke kunne omstødes.

»Det har været noget af en emotionel rutchebanetur. Jeg er magtesløs, jeg kan ikke gøre noget. Jeg føler mig samtidig misbrugt og krænket. Og det kan ikke være rigtigt. Det er hele min digitale identitet, der er taget fra mig,« siger Pernille Vejbæk.

Hun er ekstremt bekymret for, hvilken betydning det kommer til at få for hendes fremtidige karriere som selvstændig.

»Det kan være, at jeg ikke længere er en attraktiv samarbejdspartner og fremstår som om, at jeg ikke kan finde ud af mine ting, når jeg bliver hacket på den måde. Som om at sikkerheden ikke er der. Virksomhederne skal jo overlade deres profiler i mine hænder, når jeg som selvstændig skal administrere deres profiler. Det handler om tillid og loyalitet,« siger hun.

Til spørgsmålet om, hvorvidt hun kunne have gjort noget for at undgå angrebet, siger hun, at hun efterfølgende har fundet ud af, at det er smart at have en totrinsgodkendelse, hvilket hun nu også har oprettet på sine resterende profiler.

Sådan sikrer du dig mod hacking »Det bedste man kan gøre for at undgå at blive hacket er at sikre, at ens konto er godt beskyttet. Udover at bruge stærke og forskellige adgangskoder på de platforme, man benytter, stiller vi en række funktioner og værktøjer til rådighed. Vi anbefaler blandt andet, at man aktiverer to-trins-godkendelse og login-notifikationer, der giver et ekstra lag af sikkerhed, og som advarer en, hvis nogen forsøger at logge ind på ens konto fra en ukendt browser eller enhed.« - Camilla Nordsted, fungerende kommunikationschef for Facebook i Norden.

B.T. har været i kontakt med fungerende kommunikationschef for Facebook i Norden, Camilla Nordsted, og spurgt, om det kan være rigtigt, at Pernille Vejbæk har mistet begge sine profiler, og hvordan man generelt er stillet, hvis man bliver hacket af nogle, der eksempelvis promoverer terror. B.T. har modtaget følgende mailsvar:

'Vi har indrettet vores hjælpecenter på en måde, så man gerne skulle kunne finde svar på de problemer, man kan tænkes at støde ind i på vores platform. Derudover kan man altid anmelde indhold, links og profiler til os, hvis man enten ser noget, der virker mistænkeligt eller er i strid med vores retningslinjer. Vi har teams, der gennemser de her anmeldelser døgnet rundt, og som behandler dem så hurtigt, de kan. Covid-19 betyder dog fortsat, at der i nogle tilfælde kan gå længere tid end normalt, medmindre det vedrører decideret skadeligt indhold.'