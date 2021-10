»Pludselig siger det bare 'BANG'«

Noget lød helt galt. Hun bremsede hårdt op, slukkede bilen og steg ud.

Uden for ventede der noget af en overraskelse. Venstre forhjul var røget af, og det var tydeligt, at der var nogen, der havde pillet ved det.

25-årige Pernille Bonde Ravnholdt Madsen var ellers spændt på vej til en lykkelig begivenhed. Hun havde netop afleveret sine døtre ved deres mormor, de skulle have en hyggedag i byen.

Selv skulle hun nemlig til scanning og se de tvillinger, der ligger lige under det hjerte, der på det tidspunkt føltes, som om det sad helt oppe i halsen.

»Jeg var i chok, og jeg begyndte bare at græde. Det første jeg tænkte var bare, 'gud, hvor er jeg glad for, jeg ikke havde mine børn i bilen',« fortæller hun om episoden.

I panik ringede hun til sin far. Optaget.

Og så måtte Pernille Bonde Ravnholdt Madsen gå hen og banke på ved nabohuset.

»Er der nogen, der kan hjælpe mig?,” spurgte hun dem. Og det var der, heldigvis.

Der skete ikke noget med hende, og kort efter kunne hun ligeså stille trille tilbage på parkeringspladsen, men med tanken om, hvad der kunne være sket, hvis hun ikke havde vendt om og kørt tilbage mod lejligheden på den stille vej, fordi hun havde glemt noget.

Så havde hun formentlig allerede været ude på Århusvej med en noget højere hastighedsgrænse, da hjulet faldt af.

»Så kunne det jo være gået…,” siger hun og bliver stille.

»Jeg tør slet ikke tænke på, hvor galt det kunne være gået,« fortsætter hun så.

Hun fandt to bolte ved siden af hjulet, som ellers skal holde fælgen på plads. De to andre var pist væk. Også da hun ledte hele vejen tilbage og på parkeringspladsen.

Hun har holdt på parkeringspladsen ved Netto i Hinnerup siden fredag. Derfor aner hun heller ikke, hvornår nogen har pillet ved forhjulet.

Men hun er helt sikker på, at der er nogen, der har gjort det. Det er ikke sket af sig selv med en helt ny bil, at alle fire bolte ryger af det samme dæk på samme tidspunkt. Onsdag vil hun melde det til politiet.

I gruppen 8382 Hinnerup advarer hun nu andre – hun har nemlig hørt om, at det er sket før.

»Når man læser om de her episoder, tænker man, 'det sker jo aldrig for mig', men det gør det så åbenbart. Det er skræmmende. Jeg vil bare ikke have, andre skal have sådan en ubehagelig oplevelse,« siger hun.