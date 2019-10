Den forhenværende byrådspolitiker Per Zeidler har mistet venner og familie på grund af gangbang-skandalen, der blev afsløret i 2017.

Men hvordan går det med Zeidler i dag? Det fortæller han i et spritnyt interview.

»Jeg har ikke mistet modet, solen skinner og jeg har gode venner – og så er jeg begyndt så småt at tænke på kærligheden igen efter mit forliste ægteskab. Jeg har mistet venner, jeg ikke troede, jeg kunne miste, og fået venner, jeg ikke vidste, jeg havde,« siger Per Zeidler til Århus Stiftstidende

Per Zeidler havde på ingen måde forestillet sig, at sagen ville få de alvorlige konsekvenser, som den gjorde.

I samme moment indrømmer han, at han ville have gjort tingene anderledes, men uddyber dog ikke hvordan.

Ægteskabet blev smadret, og det samme gjorde hans forhold til sine to voksne sønner.

Zeidler, der i dag bor i Hadsund, fortæller, at familien har udstødt ham. Til gengæld har han fået en masse nye venner, som han omtaler som sin familie.

'Gangbang-politikeren', som han af flere medier er blevet omtalt, afslører også, at han har været arbejdsløs længe, men at han har meldt sig til kontanthjælp. Han afholder dog stadig gangbangs. Men ifølge Zeidler er forskellen, at det nu foregår i hans hjem, og at det ifølge ham ikke er noget, han tjener penge på.

Det nye Per Zeidler-interview kommer på dagen, hvor Kanal 5 viser programmet 'Gangbang-politikeren'.

Her går en journalist undercover for at afsløre, at Per Zeidler stadig tjener penge på at afsløre gangbangs.

Det gør hun blandt andet ved brug af skjulte optagelser. Det ser tilsyneladende ud til, at han gør netop det i programmet. Det var det, han fik sin dom for i maj 2019.

Her blev han idømt seks måneders betinget fængsel for rufferi i 73 tilfælde.

Nordjyllands Politi er i gang med at efterforske, om Zeidler har begået rufferi igen.

Det bekræfter politikredsen over for B.T.

'Nordjyllands Politi kan bekræfte, at vi har modtaget en anmeldelse om rufferi; og at vi er i gang med at efterforske sagen.'

'Derudover har vi, af hensynet til efterforskningen, ingen yderligere kommentarer til sagen.'

Ifølge Århus Stiftsidende har Zeidler selv anmeldt filmselskabet bag dokumentaren for at have krænket hans privatliv.

