'Julen varer længe, koster mange penge.'

I hvert fald hvis du sætter dig ind i en taxi. Det kan den 52-årige skolelærer Per Dyrlund Arnoldi skrive under på.

Juleaften betalte han intet mindre end 879 kroner for en taxitur på lidt over ti kilometer.

To gange.

Per Dyrlund Arnoldi bor med sin kone og børn på Nørrebro, men mandag skulle flæskestegen nydes i Glostrup hos noget tæt familie.

Familien har valgt at leve uden en bil, så ved specielle lejligheder som juleaften tager de sig den luksus at benytte en taxi.

De har derfor taget taxituren til Glostrup mange gange, og de ved, at den koster ca. 350 kroner hver vej. Men ikke i mandags.

»Jeg ser godt, at den starter på omkring 100 kroner, men tænker ikke mere over det. Men da vi har kørt et par kilometer ser jeg, at prisen allerede er deroppe af. Jeg spørger: 'Hvad søren er der galt med taxametret?',« siger Per Dyrlund Arnoldi til B.T.

Per Dyrlund Arnoldi Foto: Per Dyrlund Arnoldi

Men der var intet galt med taxametret i bilen fra Taxa 4x35.

I slutningen af november kunne B.T. nemlig fortælle, hvordan de tre største taxiselskaber i Danmark alle ville sætte priserne op under juledagene samt den 31. december og 1. januar.

Og det er ikke småpenge. Dantaxi 4x48, Taxa 4x35 og Taxi 4x27 sætter både start-, minut- og kilometertakst op i de særlige dage, og kraftigst går det ud over passagerer hos Taxi 4x27, der skal betale 135 kroner for bare at sætte sig ind i en taxi på gaden i jule- og nytårsdagene.

»Taxichaufføren fortalte om ændringerne, og det virkede til, at han havde det lidt ringe med det,« fortæller Per.

Hvad tænker du om at betale 879 kroner for en taxitur på lidt over ti kilometer?

Familien kørte den 12,7 kilometer lange tur til Glostrup på cirka en halv time i en stor taxi, og da de trådte ud på destinationen, stod taxametret på ca. 870 kroner.

»Det rev sgu lidt i humøret. Det var juleaften, så jeg prøvede ikke at tænke på det og holde jul i stedet, men det er fandme ærgerlige penge,« fortæller Per.

Da julemaden, dansen om juletræet og pakkeræset var overstået, skulle familien på seks mennesker igen hjemad, og da de klokken 02.30 natten til første juledag stod af på Nørrebro, viste taxametret 879 kroner.

Den dyre taxabon Foto: Per Dyrlund Arnoldi

En dyr juleaften for familien.

Hver eneste gang taxipriserne bringes op, finder Uber nærmest på magisk vis også altid vej til debatten. Og indtil i mandags var Per faktisk foretaler for at beskytte taxibranchen fra Uber.

Altså indtil i mandags.

»Taxibranchen fortjener ikke at eksistere, hvis det er på denne måde. Hvis fraværet af Uber som konkurrence gør, at taxibranchen sviner sådan her med priserne, så er det måske en fejl,« understreger skolelæreren.

Per tog et billede af taxikvitteringen fra turen hjem til Nørrebro, som han lagde på sin Facebook-profil.

Siden er opslaget blevet kommenteret heftigt at andre danskere, der ryster på hovedet over at skulle betale næsten 1000 kroner for at blive kørt 12,7 kilometer.