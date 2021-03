»Der er en rotte i køkkenet, far!«

Det er en sætning, de færreste ønsker at høre, men ikke desto mindre var det lige præcis det, som Per Røjkjærs datter råbte torsdag 4. februar.

Per, konen Inger, deres datter og hendes kæreste sad i et sommerhus i Nørlev Strand i Vendsyssel, da datteren fra sofaarrangementet så den lille krabat pile sig hen over trægulvet.

I første omgang tog Per det med ro og troede i allerværste tilfælde, at det kunne være en mus, som spøgte i sommerhuset.

Men kort efter så hele familien, hvordan en stor, mørk rotte bevægede sig langs køkkenskabene i det sommerhus, der ellers skulle forestille sig at være luksuriøst og lækkert.

Rotten – og flere andre problemer med sommerhuset – har skabt et stort slagsmål mellem familien Røjkjær og sommerhusudlejeren DanCenter, men før vi kommer dertil, skal vi først forstå, hvorfor det er vigtigt at høre Pers historie.

Sagen er nemlig den, at B.T. i mandags skrev historien om Mathias og Stine, der havde haft en dårlig oplevelse med DanCenter og deres lejede sommerhus, og siden er det strømmet ind med mails fra andre læsere.

Fælles for dem alle er, at de inden for de seneste par måneder har lejet sommerhuse gennem DanCenter, og at de her er blevet yderst skuffede over det, de er blevet mødt af.

Nogle oplever, at der har været møgbeskidt. Nogle oplever, at det er voldsomt koldt i sommerhusene. Der er sågar en, der oplevede at have to flagermus flyvende rundt i sommerhusets poolområde.

Og så er der et stort problem: Selvom de mange utilfredse DanCenter-kunder straks brokker sig over sommerhusene, er der ikke meget hjælp at hente, og oftest får de tilbudt en refusion på 20 procent af det samlede beløb, selvom de har afbrudt opholdet.

Tilbage til Per og familien.

Flere gange om året tager de en forlænget weekend i et dansk sommerhus, og normalt lejer de det privat.

Men denne gang gav de DanCenter en chance.

Torsdag 4. februar låste Per og konen sig ind i det store sommerhus i Vendsyssel, og der gik ikke lang tid, før ægteparret nærmest i munden på hinanden udbrød:

»Her er sgu ret ulækkert. Faktisk møgbeskidt,« som Per Røjkjær i dag gengiver til B.T.

Der var masser af støv alle vegne, toilettet var fyldt med hår fra en tidligere lejer, og så var der sorte kanter i spabadet.

Alt det fik Per til at kontakte DanCenter, som efter noget tid blev overtalt til at sende en rengøringsdame ud, der fra 18 til 20 gav huset en større overhaling.

I mellemtiden var parrets datter og hendes kæreste ankommet, og da klokken slog 21, sad de klar i sofaen foran fjernsynet og kunne tage hul på en god weekend i et rent hus.

Men så kom rotten.

Først så datteren den, og så gik Per og familien ud for at tjekke efter i køkkenet.

»Ude i køkkenet finder vi så to musefælder og én rottefælde, så vi er ikke i tvivl om, at der kan være noget i huset dér,« siger Per.

Herefter satte familien sig tilbage i sofaen, og så gik der altså ikke lang tid, før de alle fire så de firbenede skadedyr.

»Der var ingen tvivl. Det var en rotte,« siger Per.

Familien ønskede ikke at dele sommerhusturen med den ubudne gæst, så de pakkede deres ting og tog hjem.

Dagen efter – fredag – meddeler familien DanCenter om det ulækre fund, men det er ikke meget hjælp at hente:

Intet tilbud om et andet sommerhus. Intet tilbud om tilbagebetaling af de 3.700 kroner, sommerhuset har kostet.

Lørdag eftermiddag kan DanCenter dog fortælle Per og familien, at de nu har været ude at gøre rent i sommerhuset, og at der altså ikke er tegn på nogen rotter.

»Det er jo helt vanvittigt. Vi har alle set den, og så benægter de fuldstændigt,« siger Per.

Han skriver frem og tilbage med DanCenter, og efter en masse tovtrækkeri tilbyder de ham at betale 600 ud af de 3.700 tilbage, hvilket Per er dybt utilfreds med.

B.T. har kontaktet DanCenter med henblik på at få et telefonisk interview, men sommerhusportalen insisterer på at modtage spørgsmål på skrift.

DanCenter svarer i den forbindelse, at man tager alle henvendelser alvorligt, at man har ændret sine procedurer omkring forvarmning af huse, og at kunderne desuden har mulighed for at klage et andet sted, hvis de er utilfredse med kompensationen.

»Som lejer har man altid mulighed for at klage til den uafhængige instans Ankenævnet for Feriehusudlejning, såfremt man er utilfreds med den kompensation, feriehusbranchen som helhed tilbyde,« oplyser DanCenters service- og driftschef, Kaye Rosengaard.