Per Lund ved godt, at han skal dø af den kræft, som har ramt ham i knoglemarven. Den tanke havde han efterhånden vænnet sig til, men det er noget andet med coronavirussen.

Han har svært ved at forestille sig at ligge alene på et sygehus uden at have sin familie omkring sig, hvis den sidste tid skulle komme.

Den 62-årige aalborgenser ved nemlig godt, at han er meget udsat, hvis han bliver syg med covid-19.

Foruden den uhelbredelige kræft, som har gjort ham lam fra brystet og ned, er han også ramt af KOL og astma.

Hans sygdomme gør, at han er nødt til at tage imod pleje hver dag. Der er nogen, der kommer og hjælper ham både op af sengen og ned i den igen.

Derfor gør det også den 62-årige bekymret, at der på bare én uge kommer 10 forskellige plejere i hans hjem.

»Det gør mig nervøs, for på grund af min sygdom er de jo meget tæt på mig. Når der kommer så mange forskellige mennesker i ens hjem, så er man jo ekstra udsat,« siger han.

Og det er ikke kun antallet af folk, der kommer i hans hjem, som gør ham nervøs. Det er også den måde, som hjemmehjælperne håndterer situationen.

»I lang tid havde de heller ikke beskyttelse på,« siger han videre.

Han kalder det en mærkelig situation, fordi han ser så mange mennesker, men hans egne fem børnebørn er han mere eller mindre afskåret fra.

»Det er jo også meget på grund af dem, jeg nu har valgt at fortælle min historie. Både mine børn og børnebørn er jo meget nervøse for, at der skal ske noget.«

Hos Aalborg Kommune forstår man godt Per Lunds nervøsitet over situationen og de mange mennesker, som kommer i hans private hjem.

»For at sikre både borgere og medarbejdere meldte vi fra starten ud, at alle medarbejdere, som var det mindste syge, skulle blive hjemme, hvor de måske i andre tider var gået på arbejde,« forklarer ældrechef Carsten Møller Beck.

»Det betyder vi har haft en stigning i fravær og har været nødt til at hyre vikarer ind.«

I forhold til de værnemidler, som plejepersonalet ikke havde i lang tid, fortæller Per Lund også, at han har oplevet, at der ikke har været nok.

Her forsikrer ældrechef Carsten Møller Beck dog, at der ikke er nogen grund til bekymring.

»Vi har de nødvendige værnemidler. Vi har et lager, hvor alle vores ansatte kan tage hen og forsyne sig, og så længe situationen ikke ændrer sig markant, så har vi i hvert fald nok,« lyder det fra ham.

Han slår desuden fast, at de i hjemmeplejen i Aalborg netop ikke har haft nogen ansatte, der har været smittede, og det begrunder han med et rigtig dygtigt personale.

Alle deres ansatte skal desuden podes. De fleste er allerede blevet det, og der er altså kun positive nyheder, lyder det videre fra ældrechefen.

Per Lund håber på, at man i fremtiden kan finde en løsning, så der kommer færre i hans hjem. Han frygter for den sidste dyrebare tid, han har tilbage.

»Selv om jeg er uhelbredeligt syg, så er det ikke, fordi jeg skulle dø lige nu. Jeg havde jo noget god tid tilbage,« forklarer han.