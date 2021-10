»Det var bare en helt almindelig tirsdag. Pludselig kom der bare flere og flere ind i butikken.«

56-årige Per Bisgaard kunne ikke helt forstå, hvad det var han oplevede tirsdag formiddag. Han skulle således lige bruge et par minutter til at undersøge sagen.

Per er brugsuddeler i Hvalpsund og havde tirsdag en rigtig god dag, hvis han kigger i sine regnskaber. Ud af det blå væltede det ind med kunder.

Årsagen? Færgeovergangen i byen var indstillet på grund af den lastbil, der blev tabt i Limfjorden. Og det gav i stedet travlhed for Per, der skulle tage sig et markant større antal kunder, fortæller han til B.T.

Per Bisgaard. Foto: Privatfoto Vis mere Per Bisgaard. Foto: Privatfoto

»Vi havde godt hørt, der var sket noget nede ved havnen. Og så oplevede vi bare, langt udover det sædvanlige, at der kom rigtig mange ind. Der var bare flere i butikken og flere i gaden.«

»Jeg vil skyde på, at vi havde 35 procent flere kunder, end vi normalt ser på denne tid af året.«

Per er brugsuddeler i Dagli'Brugsen Hvalpsund og får særligt mange besøgende af sommerhungrende turister. Men ikke, når kalenderen snart siger slut november.

»Det var da rigtig rart, at der kom så mange. Men det var selvfølgelig på en trist baggrund. Heldigvis kom ingen til skade.«

Den triste baggrund, Per henviser til, er den omtalte sag med lastbilen, der tirsdag blev tabt fra Hvalpsundfærgen. Uheldet skete 150 meter fra kysten.

Færgeoverfarten blev indstillet resten af dagen. Dels fordi beredskabet skulle have lastbilen op – men også fordi færgen fik skader, der gjorde den ude af stand til at sejle.

Derfor lagde flere vejen forbi Dagli'Brugsen, nu når de ikke kunne sejle.

»Stemningen var rigtig god. Snakken gik, og alle havde jo en kommentar til det, mens de fik sig en kage, sodavand eller sandwich,« lyder det fra Per Bisgaard.

Hvordan omsætningen endte i kroner og øre, har han dog ikke dannet sig et overblik over endnu.

Trods de mange kunder – også ved lukketid – valgte Per alligevel at lukke butikken præcist klokken 18.45.

Som han altid har gjort siden 1990, hvor han første gang slog dørene op som brugsuddeler i Hvalpsund.