For mange af landets minkavlere har de seneste uger været ét langt mareridt.

Det er deres eksistensgrundlag og for nogen deres livsværk, som langsomt har smuldret væk omkring dem.

Gæld, isolation og en uvis fremtid har ramt nogle så hårdt, at de har akut behov for krisehjælp.

»Det er voksne mennesker, som har drevet forretning i mange år, som nu sidder og kigger på deres kaffe uden at kunne huske, hvornår de hældte den op.«

I Brovst havde myndighederne i begyndelsen ingen containere til de aflivede mink. De blev i stedet efterladt på jorden. Foto: Private photo Vis mere I Brovst havde myndighederne i begyndelsen ingen containere til de aflivede mink. De blev i stedet efterladt på jorden. Foto: Private photo

Det fortæller Per Thyrrestrup, der også selv driver en minkfarm og repræsenterer de danske pelsdyravlere.

Han har de seneste to døgn modtaget 20 bekymringsopkald om kollegaer, som for alvor er endt i kulkælderen.

»Langt over halvdelen af dem har brug for hjælp. De er så langt ude, at de får krisehjælp og psykologer til at hjælpe dem,« siger Per Thyrrestrup.

Han har kontakt med op mod 800 avlere, hvor han kender stemmen på de fleste af dem. De seneste uger har han dog ikke kunnet genkende sine kollegaer, fordi deres livsgnist er forsvundet.

De efterlader os med stor usikkerhed om fremtiden. Per Thyrrestrup, minkavler.

John Elling, tidligere formand for det nordjyske minkerhverv, fortæller, at man også er i kontakt med alle landbrugsforeninger i Danmark for at lave en hotline til dem, der har brug for det.

»Det er ikke kun avlerne. Det rammer hele familier lige nu. Mange skolebørn føler, at de har skyld i, at Nordjylland er lukket ned, fordi deres forældre er minkfarmere,« fortæller han.

Regeringen har lukket store dele af landsdelen ned for at stoppe spredningen af muteret coronavirus i Nordjylland. Frygten er, at Danmark bliver udgangspunkt for en ny pandemi.

Samtidig skal avlerne i hele Danmark på få dage også aflive alle deres mink – op mod 17 millioner dyr.

De mange døde mink er svulmet op af gasser, efter de har ligget cirka en uge i containere langs vejen. Foto: Casper Hilt Vis mere De mange døde mink er svulmet op af gasser, efter de har ligget cirka en uge i containere langs vejen. Foto: Casper Hilt

Beslutningen rammer nu mere end tusind minkfarme i hele landet, som i stor hast skal aflive deres industri.

Forventligeligt er minkavlerne forfærdede over situationen, men det er hele forløbet de seneste uger, som er skyld i de største frustrationer.

»Vi har haft mange spørgsmål til myndighederne, som ingen svar giver os. De efterlader os med stor usikkerhed om fremtiden,« siger Per Thyrrestrup.

For selv om regeringen har lovet lønkompensation og hjælpepakker til de berørte minkavlere, så redder det dem ikke fra fremtiden, hvor minkindustrien muligvis har fået et dødsstød.

Danske Minkavler – med støtte fra flere borgerlige partier – mener derfor, at regeringen bør forpligte sig til såkaldt 'ekspropriation'. Det betyder, at når staten nedlægger et erhverv, så forpligter de sig til at opkøbe bygninger og jord, som knytter sig til erhvervet. For mange af minkavlerne står lige tilbage med et uoverskueligt økonomisk hul, som de ikke ved, hvordan de skal kunne dække.

»Det handler om uhyggelige store pengesummer. Jeg har investeret 50 millioner i min farm de seneste år og tabt 30 millioner på de mink, som vi ikke fik solgt på auktioner i år,« siger Per Thyrrestrup.