Tirsdag fik krammeterapeuten Per Brændgaard en dom på et år og to måneders fængsel for voldtægt af en 29-årig kvinde. Dagen efter lukkede han sin krammeklub på Østerbro.

'Da der tilsyneladende er mange, der ikke kan eller vil forstå mine begreber om kramning, så har jeg i går lukket min private krammeklub.'

Det skriver han selv på sin hjemmeside, perbraendgaard.dk.

Her oplyser han også, at det sker for i fremtiden at forebygge det, han kalder 'angreb fra kvinder.'

Per Brændgaard i et kram. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Per Brændgaard i et kram. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

I retten erkendte den tidligere ernæringsekspert, at han havde haft sex med den 29-årige kvinde, men han nægtede sig skyldig i voldtægt.

Ifølge hans forklaring foregik det frivilligt.

Han forklarede også, at han bemærkede, at kvinden bagefter virkede psykisk påvirket af 'et eller andet', og han forsøgte at hjælpe hende.

Ikke desto mindre valgte en enig domsmandsret at lægge vægt på kvindens meget detaljerede forklaring og kendte den 47-årige krammeterapeut skyldig i voldtægt og blufærdighedskrænkelse.

Dommen lød på ubetinget fængsel i 14 måneder.

Derudover fik han frakendt sin ret til at udøve kropsterapi i et år, og han skal betale 30.000 kroner i erstatning til den forurettede.

Uden for retten sagde Per Brændgaard til B.T.'s udsendte reporter, da han blev spurgt, hvad han skal lave nu:

»Jeg skal vel hjem og kramme, hvis der er nogen, der tør.«

Altså i privat regi?

»I privat regi. Men derudover ville det også være interessant at komme i fængsel og prøve at kramme derinde. Jeg har altid drømt om at kramme rockere. De ligner nogen, der giver nogle gode krammere. Så det kan være en ny mulighed for virksomhed. Det må vi lige finde ud af, om jeg egentlig må - være krammeterapeut inde i fængslet.«

Nu skriver Per Brændgaard så selv på sin hjemmeside, at det er slut med 'Danmarks første krammeklub.'

Terapeuten har efter eget udsagn valgt at dreje nøglen om for at beskytte sig selv i fremtiden.

Per Brændgaard er dømt for at have voldtaget en 29-årig kvinde. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Per Brændgaard er dømt for at have voldtaget en 29-årig kvinde. Foto: Søren Bidstrup

'Efter grundig selvransagelse må jeg indrømme, at jeg har undervurderet krænkelsesparatheden hos kvinder i Danmark. Jeg har undervurderet kvinders evne til at forstå, hvad jeg siger og kvinders evne til at mærke og kommunikere deres lyster og grænser,' skriver han og fortsætter:

'Jeg er chokeret over, hvad kvinder kan finde på at stå frem og føle sig krænket over i forhold til mig som om, at det er en stor skandale.'

Krammeterapeuten, som er uddannet cand.scient. i human ernæring og tidligere mest var kendt som ekspert i sund kost og livsstil, mener, at MeToo-debatten har skabt en ondartet feminisme, som nu rammer ham.

'#MeToo-debatten og den ondartede feminisme (der er heldigvis også en godartet) er gået så meget amok, at kvinder nu åbenbart har ret til at være krænkede med tilbagevirkende kraft, og det er altid mandens skyld. Kvinder behøver ikke længere sige fra i situationen. Det er nok, hvis de bagefter føler sig krænkede, selvom de ikke sagde fra i situationen.'

'Eller selvom manden fuldt ud respekterede det, da kvinden efter at være gået i gang med det intime samvær sagde stop. Bare det at manden har taget initiativ til intimt samvær giver kvinden ret at være krænket og komme med voldsomme anklager mod manden efterfølgende. Det betyder, at mænd ingen jordisk chance har for at forebygge disse angreb fra kvinder dagen derpå.'

Per Brændgaard ankede dommen på stedet.