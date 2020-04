Debatten om hvorvidt UFO’er eksisterer, har eksisteret i rigtig mange år, og nu bliver der smidt mere brænde på bålet.

Pentagon har mandag offentliggjort tre videoer, som er optaget af Navy-piloter, hvor man kan se et mystisk flyvende objekt.

Videoerne er fra 2004, 2015 og 2015, men nu er det rette moment til at offentliggøre dem, siger en talskvinde fra det amerikanske forsvarsdepartement ifølge CBS News.

Hun forklarer, de er kommet frem til, at en offentliggørelse af videoer ikke har nogen risiko for at påvirke deres arbejde.

Det er dog ikke første gang, at disse videoer er blevet set af offentligheden. De er tidligere blevet lækket i henholdsvis 2007 og 2017.

I videoen fra 2004 er det to piloter, som er på en rutinetræning og får til opgave at undersøge et uidentificeret fly.

De ser så et objekt, der er omkring 12 meter langt, som flyver tæt på vandets overflade. Piloterne fløj tættere på, men så reagerede objektet.

»Det accelererede som noget, jeg aldrig har set før,« sagde en af piloterne til New York Times.

De andre videoer var også af objekter, som viste en ekstrem fart. I den ene videoer roterer fartøjet pludselig ud af det blå.

»Hey, det her er en fucking drone,« siger den ene pilot, hvorefter en anden person siger »der er en hel flåde af dem.«

Man har også valgt at offentliggøre videoerne for at stoppe enhver tvivl om, hvorvidt de var ægte eller ej, fordi de jo indtil i dag bare var lækket til offentligheden.

Men nu er de altså bekræftet af Pentagon. Objekterne bliver stadig betragtet som 'uidentificerede'.