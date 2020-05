Børsmæglere med panik i øjnene og blodrøde aktiemarkeder med kurs mod afgrunden.

Coronakrisen har sendt chokbølger gennem alverdens økonomier, og danske pensionsopsparere er ikke blevet forskånet.

Midt i stormen har pensionsselskaberne manet til besindighed og frarådet pensionsopsparere at krybe i flyverskjul og sælge ud af aktierne til fordel for mindre risikobetonede investeringer som obligationer.

Men var det nu også et godt råd?

Det korte svar er ja.

En pensionsopsparer, der havde en opsparing på en million kroner ved årsskiftet, og som har fulgt pensionsselskabets råd, har høstet en gevinst på cirka 50.000 kroner sammenlignet med den pensionsopsparer, der gik i panik og flyttede sin pensionsopsparing til et produkt med meget lav risiko.

Det viser beregninger, som Danmarks største pensionsselskab, PFA, har foretaget for B.T.

Pensionskunderne begyndte for alvor at få kolde fødder, efter statsminister Mette Frederiksen den 11. marts lukkede Danmark ned.

Wall Street gik i blodrødt i marts, da corona-krisen rullede ind over USA som en tsnunami. Foto: JOHANNES EISELE Vis mere Wall Street gik i blodrødt i marts, da corona-krisen rullede ind over USA som en tsnunami. Foto: JOHANNES EISELE

Dagen efter kimede telefonerne hos PFA, hvor usædvanligt mange kunder ønskede at flytte deres opsparing til den lavest mulige risikoprofil af frygt for, at de allerede store tab ville accelerere yderligere, siger forbrugerøkonom i PFA Carsten Holdum:

»Hovedparten af vores kunder blev i deres risikoprofil, som vi anbefaler. Men nedlukningen gav en enorm frygt for, hvad der ville ske med vores pensionsopsparinger, og en del kunder gik i flyverskjul. Da de så de blodrøde tal på deres afkast, tænkte en del, at de bare måtte ud af det.«

»Og de skiftede ikke bare et niveau ned i risiko, men helt ned til det lavest mulige, som er domineret af sikre obligationer (med lavt afkast, red.).«

Det skulle vise sig at blive en dyr beslutning. For de pensionskunder, der fastholdt den middelhøje risikoprofil – hvor 75 procent af opsparingen investeres i produkter med høj risiko, primært aktier – red nemlig med på den opadgående bølge, da aktiemarkederne de følgende uger rettede sig.

Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Også de har dog lidt et tab siden årsskiftet, men ikke nær så stort som de pensionsopsparere, der gik i panik efter nedlukningen af Danmark og solgte deres aktier.

Pensionsopsparerne, der havde is i maven, havde 18. april en opsparing på 911.000 kroner, viser beregningerne fra PFA.

De, der skiftede til meget lav risiko 12. marts, kunne i samme periode se, at deres opsparing var skrumpet til 861.560 kroner.

»Det bekræfter teorien og erfaringer om, at når man får lyst til at skifte til lavere risiko, er det allerede for sent. For der er tabet kommet,« siger Carsten Holdum og understreger, at han og PFA derfor altid anbefaler pensionsopsparerne at holde fast i den risikoprofil, de valgte i en rolig og velovervejet stund.

Se tallene her Udgangspunkt: Pensionsopsparing på 1.000.000 kroner 1. januar 2020. Værdi af opsparing pr. 18. april med skifte 12. marts fra pensionsprodukt med middelhøj risikoprofil til mindst mulig risiko: 861.560 kroner. (Afkast fra 1. januar-18. april: -138.440 kroner.)

fra pensionsprodukt med middelhøj risikoprofil til mindst mulig risiko: 861.560 kroner. (Afkast fra 1. januar-18. april: -138.440 kroner.) Værdi af opsparing pr. 18. april uden skifte på produkt med middelhøj risikoprofil: 911.024 kroner (Afkast fra 1. januar-18. april: -88.976 kr.)

på produkt med middelhøj risikoprofil: 911.024 kroner (Afkast fra 1. januar-18. april: -88.976 kr.) Gevinst ved at være forblevet i pensionsproduktet med middelhøj risiko: 49.464 kr. Kilde: PFA for B.T.

Men – for der er altid et men – den snarrådige pensionsopsparer, der forudså blodbadet på børserne og allerede skiftede til et pensionsprodukt med meget lav risiko 25. februar i år – altså inden en TV 2-ansat som den første i Danmark blev testet corona-positiv natten til den 27. februar – er kommet bedst gennem krisen.

Den 18. april havde denne pensionsopsparer nemlig kun lidt et tab på knap 59.000 kroner mod et tab på 89.000 kroner for den pensionsopsparer, der har fastholdt den middelhøje risikoprofil under coronakrisen.

Trods det fastholder Carsten Holdum imidlertid anbefalingen om at holde fast i sin risikoprofil, da det er forbundet med både risiko og omkostninger, hver gang man skifter op og ned i risikoprofil.

»De, der skiftede i februar, ramte rigtigt denne gang. Men gør de også det næste gang?«