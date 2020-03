På ingen tid er danskernes pensionsopsparinger dykket som en sten, der kastes i havet.

Selv om regeringer og centralbanker verden over kaster astronomiske billionbeløb ud som redningsplanker for at undgå en total nedsmeltning af verdensøkonomien, fortsætter danskernes pensionsopsparinger med at falde.

En pensionsopsparer med en opsparing på omkring en million kroner havde fra 1. januar til 19. februar i år ellers høstet et solidt afkast på ca. 38.000 kroner. Aktiemarkederne red på en optimistisk bølge.

Men så kom coronaen.

I dag - fire uger og to dage senere - er det positive afkast vendt til et voldsomt tab på 182.000 kroner svarende til 18 procent. Og det er gået stærkt.

I fredags - altså for bare én uge siden - lød tabet på 66.000 kroner. Mandag var tabet vokset til 121.500 kroner, for altså nu at være nået op på 182.000 kroner.

Det viser tal fra Danmarks største pensionsselskab PFAs populære og udbredte markedsrenteprodukt med en middelhøj risikoprofil, hvor 75 procent af opsparingen investeres i produkter med høj risiko, primært aktier.

Regner man den positive top med, er der tale om et fald i opsparingen på ca. 220.000 kroner fra den 19. februar i år til i dag. Var opsparingen større end en million kroner den 1. januar i år, er tabet tilsvarende større.

Aktiemarkederne verden over er farvet blodrøde, siden coronavirussen udviklede sig til en pandemi, der lukker verden ned. Foto: BRYAN R. SMITH Vis mere Aktiemarkederne verden over er farvet blodrøde, siden coronavirussen udviklede sig til en pandemi, der lukker verden ned. Foto: BRYAN R. SMITH

Og der er bestemt en risiko for, at det bliver værre, før stenen rammer bunden.

Det vurderer cheføkonom i Dansk Bank Las Olsen.

»Det er helt ekstremt, at det kan gå ned på den måde, som vi har set det. Og det kan godt gå meget dårligere end nu, hvis de store eksportmarkeder lukker ned. Men man kan også forestille sig, at det går bedre,« siger han og tilføjer:

»Det kan gå begge veje. Pensionsopsparingerne kan falde yderligere eller begynde at stige igen. Det er umuligt at sige, fordi situation er så usikker.«

Usikkerheden har fået pensionskunderne til at bestorme PFA med spørgsmål, siger forbrugerøkonom i PFA Carsten Holdum.

»Vores kunder er urolige, og vi har ekstraordinært travlt på vores rådgivningslinje. Men de fleste lytter til os, når vi siger, at det er vigtigt at lægge de gode og de dårlige år sammen og blive i den risikoprofil, man valgte, da man ikke som nu er i sine følelsers vold.«

Men der er også pensionsopsparere, der skifter risikoprofil. Nogle går op i risiko i forventning om, at aktierne har nået bunden og nu vil stige med en gylden gevinst til følge.

Andre - og det er de fleste af dem, der skifter risikoprofil, siger Carsten Holdum - går ned i risiko og tager et tab, fordi de er bange for at tabe hele deres opsparing på gulvet.

Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Vi fraråder begge dele. Man skal hverken satse på, at aktierne stiger nu eller tage et stort tab nu. Man skal stole på, at den beslutning, man i dialog med sit pensionsselskab træf under rolige forhold, var den rigtige.«

»Man skal ikke handle i affekt. Erfaringen fra finanskrisen viser, at man kommer galt afsted,« siger Carsten Holdum.

Pensionskunder med et såkaldt gennemsnitsrenteprodukt står i år til et positivt afkast. Det gælder for eksempel PKAs 320.000 kunder, som er sikret et positivt afkast på fem procent i år.

Deres tab vil komme forskudt og vil formentlig blive noget mindre, da gennemsnitsrente-produkter indeholder færre aktier end markedsrenteprodukter.