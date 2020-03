Det er gået fra slemt til værre til noget, der ligner en katastrofe.

Danske pensionsopsparere har siden coronaudbruddet kunnet se pengene på deres pensionsopsparinger løbe ud som sand mellem fingrene.

Tabene på pensionsopsparingerne er enorme, og hen over weekenden er de accelereret med en fart, som får det til at løbe koldt ned ad ryggen.

En pensionsopsparer med en opsparing på omkring en million kroner havde fra 1. januar til 19. februar i år ellers høstet et solidt afkast på ca. 38.000 kroner. Aktiemarkederne red på en optimistisk bølge.

Men så kom coronaen og skyllede ind over alverdens børser som en altødelæggende tsunami.

I dag – godt tre og en halv uge senere – er det positive afkast vendt til et voldsomt tab.

Og det er gået stærkt de seneste dage: For en uge siden lød tabet på ca. 38.000 kroner. I fredags var det vokset til 66.000 kroner.

Og hen over weekenden er tabet næsten blev fordoblet til nu ca. 121.500 kroner svarende til et samlet tab i år på ca. 12,1 procent.

Aktiemarkederne verden over er farvet blodrøde, siden coronavirussen udviklede sig til en pandemi, der lukker verden ned. Foto: BRYAN R. SMITH Vis mere Aktiemarkederne verden over er farvet blodrøde, siden coronavirussen udviklede sig til en pandemi, der lukker verden ned. Foto: BRYAN R. SMITH

Det viser tal fra Danmarks største pensionsselskab PFA's populære og udbredte markedsrenteprodukt med en middelhøj risikoprofil, hvor 75 procent af opsparingen investeres i produkter med høj risiko, primært aktier.

Regner man den positive top med, er der tale om et fald i opsparingen på næsten 160.000 kroner fra den 19. februar i år til i dag. Var opsparingen større end en million kroner den 1. januar i år, er tabet tilsvarende større.

Trods – eller faktisk snarere på grund af de accelererende tab – er det nu, man skal have is i maven og lade være med at sælge ud af aktierne, lyder den klare opfordring fra forbrugerøkonom i PFA Carsten Holdum.

»Det er en alvorlig situation, vi ser i øjeblikket. Regeringer og centralbanker gør, hvad de kan, for at holde hånden under økonomien og beskæftigelsen. Og vi ved ikke om, eller hvornår det virker, og hvornår markedet er blevet indgydet så meget tillid, at det begynder at vende,« siger han og tilføjer:

Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Men al erfaring viser, at man skal have tillid til, at en professionel investor i ens pensionsselskab er bedre til at investere pensionsopsparernes penge, end man er som privatperson.«

Man skal altså ikke ændre på sin risikoprofil på sin pensionsopsparing uden at have taget en grundig snak med sin pensionsrådgiver, lyder anbefalingen fra Carsten Holdum.

Det gælder navnlig personer med kort tid til pensionsalderen, som kan være i en situation, hvor det kan være relevant at overveje at realisere tabet nu, hvis man ikke kan tåle yderligere tab.

»Men generelt gælder det om at bevare roen. På et tidspunkt vender markedet, og så gælder det om at være med på vognen,« siger Carsten Holdum.

En del danskere har imidlertid deres pensionsopsparing stående i et såkaldt gennemsnitsrenteprodukt, hvor de eksempelvis er sikret et positivt afkast på 5 procent i år.

Det gælder for eksempel kunderne i pensionsselskabet PKA, som har ca. 320.000 kunder, herunder for eksempel sygeplejersker.

Kan de så juble? Ja, i dag, men næppe i de kommende år.

For matematikken er simpel. Der er kun de penge til pensionsopsparerne, som pensionsselskabet tjener ved at investere kundernes penge, forklarer Carsten Holdum.

Det betyder, at pensionskunder med gennemsnitsrente-produkter må forvente at tage det voldsomme tab forskudt, altså i 2021 og frem.

»Det er ikke nogen fordel at have et gennemsnitsrente-produkt. Tabet bliver bare udskudt og udglattet over tid. Det er mere behageligt at se på, end de udsving, der er på markedsrente-produkter, men man bliver ikke rigere af det,« siger Carsten Holdum.

Investeringsdirektør i PKA Michael Nellemann Pedersen beroliger de 320.000 PKA-kunder med, at PKA 'har opbygget betydelige reserver, der kan absorbere meget store fald på markederne.'

»Men vi har respekt for, at de finansielle markeder udvikler sig meget hurtigt i de her dage, og jeg tror ikke, at der er nogen, der kan forudse, hvordan markederne kommer til at bevæge sig over de næste uger. Hvis vi ser ind i en dyb og langvarig recession, kan det også påvirke, hvordan vores medlemmers pensioner udvikler sig i fremtiden,« siger Michael Nellemann Pedersen.