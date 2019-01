For cirka 51.000 ældre danskere starter nytåret med en ekstra sjat i tegnebogen.

Pensionsselskabet PensionDanmark vil nemlig hæve udbetalingerne til cirka 51.000 pensionister. De ældre kan se frem til at få hævet udbetalingerne med alt mellem fem og 25 procent på den livsvarige pension, som de modtager hele livet. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Således vil der ikke ske ændringer i udbetalingen på ratepensionen eller aldersopsparingen, såfremt man har disse.

Enkelte kan få mindre og enkelte en smule mere, men langt de fleste ligger mellem fem og 25 procent på den livsvarige pension, skriver PensionDanmark.

»Vi justerer, så de fleste pensionister hos PensionDanmark fra januar vil få mærkbart højere udbetalinger fra den livsvarige pension,« siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark.

PensionDanmark skriver, at danske pensionister generelt har udsigt til mindre udbetalinger. Det skyldes forventninger til længere levealder og generelt lavere afkast på formuen.

Firmaet forklarer selv, at når de nu kan love højere udbetalinger, så skyldes det, at udbetalingerne tidligere har ligget i den konservative ende.

»Vi har måske været for forsigtige med at holde medlemmernes udbetalinger på et niveau, hvor de har undgået større udsving i deres udbetalinger, når renter, afkast eller priserne i supermarkedet slog nogle slag undervejs,« siger Torben Möger Pedersen og fortsætter:

»Vi mener nu, at vi har fundet en bedre balance, så pensionisterne får flere penge i hånden hver måned uden, at de samtidig står over for en unødigt stor risiko for, at udbetalingerne sættes ned igen,« forklarer han.

729.000 danskere har en pensionsopsparing hos PensionsDanmark. Firmaet er et kundeejet arbejdsmarkedspensionselskab.

PensionDanmark kan ikke udelukke, at udbetalingerne nedjusteres igen engang i fremtiden, da udbetalingerne svinger efter forventet levetid, renteniveau og flere andre forhold.

PensionDanmark har rigtig mange såkaldt almindelige lønmodtagere blandt medlemmerne, herunder håndværkere, chauffører, frisører og rengøringsassistenter.