Der var jackpot i det nordjyske, da en pensionist forleden fik syv rigtige i Lotto.

Den skønne talkombination gav nemlig manden intet mindre end 13 millioner danske kroner.

Betyder det så, at han skal nyde sit otium med krydstogtsture til Carribien eller hele somre ved Costa Del Sol?

Nej, langt fra, skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Den pensionerede mand vil faktisk bare nyde dér, hvor han har hjemme.

»Nej, det der med lange ture, det er ikke lige mig. Så i stedet vil jeg se noget af Danmark, som jeg aldrig har set før. Jeg har aldrig været på Fanø. Og jeg har aldrig været på Als, der vil jeg gerne ned. Og så skal jeg også en tur over til København,« lyder det blandt andet fra manden.

Det hænder også tit, at Lotto-vindere lader lidt af gevinsten dryppe på børnene, men her er der ikke brug for, at manden tager et aktivt valg.

Hans børn var nemlig med på Lotto-kuponen, så de får automatisk en andel i de 13 millioner kroner.