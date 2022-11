Lyt til artiklen

En gevinst på 140 kroner blev for nylig forandret til hele ti millioner dejlige skattefrie danske kroner for en heldig nordjyde.

Ugen før havde han vundet de små halvandet hundrede kroner i Lotto, men dem omsatte han straks til nye kuponer.

Og det skulle vise sig at være en rigtig god investering.

Blandt de nye rækker var nemlig de syv rigtige vindertal, og dermed indkasserede han gevinsten på præcis 10.000.060 kroner.

Manden ønsker at være anonym, men i en pressemeddelelse fra Danske Spil fortæller han, hvordan han og hans kones pensionisttilværelse pludselig er blevet forandret.

»Vi har aftalt med hinanden, at vi ikke vil udsætte noget til senere. Vi skal leve i nuet. Hvis der er et eller andet, som vi gerne vil, så gør vi det med det samme i stedet for at udsætte det til næste år. For man ved aldrig, hvad der kan ske i fremtiden,« siger den nordjyske mand til Danske Spil.

Konkret har ægteparret planer om restaurantbesøg, en ny terrasse og rejser med familien.

»Vi har endnu ikke vænnet os til tanken om, at vi har vundet SÅ mange penge. På en måde føles det næsten helt uretfærdigt. Vi får aldrig brugt alle de penge, så vi kunne godt have undt nogen, at der for eksempel havde været to vindere, som havde fået fem millioner kroner hver. Men vi er selvfølgelig lykkelige for, at vi har vundet,« siger han.



Endnu er der ingen andre end hans hustru, som kender til gevinsten, men familien får sandsynligvis en lidt anderledes juleaften i år.

»Jeg har en plan om at fortælle det til min datter til jul. Så inviterer vi hende og hendes familie med på en sommerferie. Det glæder vi os til. I det hele taget kommer vi nok til at rejse tre til fire gange om året – og lidt dyrere, end vi plejer.«