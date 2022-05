En bærbar computer. Et nyt fjernsyn og gaver til børnene.

En ældre kvinde fra Herlev ved København var ikke i tvivl om, hvad pengene skulle bruges til, da hun for nylig vandt en million kroner i Danske Spils Millionærgaranti.

»Det føles godt at kunne hjælpe sine børn,« siger hun i en pressemeddelelse fra Danske spil.

Og det er ikke kun kvindens egne børn, der får glæde af gevinsten.

Hun har nemlig også besluttet at betænke flere velgørende organisationer.

»Jeg har også altid været sponsor i Børnefonden, og giver til Røde Kors og det ene og det andet og det fjerde. Jeg mangler ikke noget, så de får nok også en ekstra portion næste gang,« siger hun.

Faktisk troede hun i begyndelsen, at hun bare havde vundet 60 kroner, men da hendes søn forsøgte at indløse gevinsten, fik han besked om, at gevinsten var for stor til at indløse i butikken.

»Jeg troede nok, at det var 5.000 kroner eller sådan noget, men så loggede jeg ind og gik selv ind og så stod der, at jeg havde vundet en million. Det er rigtig mange penge for en pensionist, kan jeg afsløre, og jeg vidste ikke, om jeg skulle le eller græde,« siger den heldige vinder.

Hendes første reaktion var, at hun slet ikke havde fortjent at vinde så mange penge.

»Så sagde min søn til mig: hvis der er nogen, der fortjener det, så er det dig, mor.«