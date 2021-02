Det gik langsomt op for en pensionist fra Sorø, at den var dér.

»Først så jeg, at stjernetallene var der begge. Og derefter. Ja, så passede de bare alle sammen. Jeg udbrød: 'Hold da kæft' – og styrtede ud til min kone i køkkenet,« siger han.

For den var god nok. I alt 69.678.692 kroner lød gevinsten på. Altså lige over 69 millioner kroner for at ramme hovedgevinsten i fredagens Eurojackpot.

Pensionisten fra Sorø var den enlige vinder, og han fortæller nu anonymt om sit store held. Og om at han havde svært ved at vise sin hustru, at alle tallene på vinderkuponen passede.

»Mine hænder rystede så meget, at jeg næsten ikke kunne holde kuponen stille nok til at kunne vise hende den,« lyder det fra ham.

Der gik faktisk næsten et helt døgn efter fredagens trækning, inden manden opdagede, at han havde vundet. Først lørdag kom han i tanke om at tjekke tallene.

For efter at have tippet og spillet Lotto i mange år begyndte han først i december sidste år at spille Eurojackpot. Det skete, efter at hustruen havde givet ham en klar opfordring: »Tag dig dog sammen, mand, og vind en ordentlig gevinst.«

»Og det, må man jo sige, har givet pote,« konstaterer vinderen.

Hvad de mange millioner egentlig skal bruges til, har han og hustruen endnu ikke fundet ud af. Det ligger dog fast, at Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen hver skal have en donation.

Helt lavpraktisk mangler den kvindelige halvdel af ægteparret også et par nye, varme vinterstøvler, men det er trods millioner på kontoen alligevel et ønske, der ikke er muligt at opfylde i øjeblikket på grund af coronanedlukningen.

»Hun er typen, der gerne vil prøve ting, før hun køber dem, og hun vil desuden også gerne støtte de lokale butikker, så hun må være en frysende mangemillionær lidt endnu,« siger vinderen fra Sorø.

I den mere udskejende afdeling har ægteparret desuden talt om at komme ud og rejse, om at købe et sommerhus ved vandet og om at få en ny bil.

»Det er jo underligt, når man sådan sidder og kigger på nettet og tænker, at sådan nogle nye biler er frygtelig dyre. Det er slet ikke gået op for mig, at jeg jo kan købe den dyreste af dem og så stadig ikke kunne mærke det på økonomien,« siger vinderen fra Sorø, der blev dansk lottomillionær nummer 3.782:

»Nu har jeg så mange penge, at jeg aldrig kan nå at få dem brugt. Det er jo helt surrealistisk. Heldigvis har jeg børn og børnebørn, der kan hjælpe mig af med nogle af dem.«

Førstepræmiepuljen i Eurojackpot har det med at løbe op i flere hundrede millioner kroner, fordi der kan gå langt tid mellem. at vindertallene bliver ramt – men ganske usædvanligt er det faktisk sket i nu fire uger i træk.