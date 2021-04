»Ja, jeg skal jo sørge for at holde mig i live i ni år.«

Sådan lyder det med et smil fra en mand i 70erne, der forleden blev den heldige vinder af 20.210 ekstra kroner om måneden de næste 100 måneder på et skrabelod.

I alt kunne den ældre mand, der er pensionist og bosat på Bornholm, indkassere en gevinst på 2.021.000 kroner på skrabeloddet fra Quick, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Egentlig plejer manden at købe omkring et skrabelod en gang om måneden - men denne gang købte han to.

»Den første var der ikke noget på, men da jeg skrabede det andet lod, kunne jeg da godt se, at det så ret godt ud. Mit hjerte var nærmest ved at hoppe ud af kroppen på mig,« siger den friske vinder med et grin til Danske Spil.

Da det stod klart, at han havde skrabet sig til den store gevinst, skyndte han sig at tage fat i sin familie, der tæller børn, børnebørn og oldebarn.

»Jeg glæder mig virkelig til at forkæle dem. Som pensionist har man jo ikke de store penge, og jeg har aldrig været nærig. Faktisk er jeg lidt flad nu, fordi jeg allerede har givet så mange omgange efter gevinsten,« fortæller han.

Udover at give omgange vil den ældre pensionist også bruge nogle af pengene på at forsøde hverdagen – blandt andet ved at gå fra en trehjulet Ellert til en bedre model på fire hjul.

Derudover drømmer han også om en autocamper, så han kan tage den, når han skal besøge de af børnene, der bor på Sjælland og i Jylland.

»For sådan en ældre herre som mig, er det meget rart at have sin egen seng med. Man har vel nogle vaner, man ikke vil pådutte andre, og derudover kan jeg godt lide at have et sted jeg kan trække mig tilbage,« fortæller han.