Flytningen af Rubjerg Knude Fyr i Nordvestjylland tiltrækker tusindvis af besøgende.

Det strømmer tirsdag til med folk fra nær og fjern, der vil opleve flytningen af Rubjerg Knude Fyr i Nordvestjylland.

En af dem er Leo Kamstrup-Olesen, der er pensioneret provst fra Amagerbro Provsti på Amager.

- Det er jo en verdensbegivenhed at flytte sådan et fyr. Jeg er pensionist og har tid, så det skulle jeg se, siger han.

Han og en pensioneret kirketjener har kørt 573 kilometer fra Nordsjælland til Lønstrup.

Selv om Leo Kamstrup-Olesen og hans ven ikke har nogen direkte tilknytning til Lønstrup og det ikoniske fyrtårn, er det alligevel en begivenhed, han ikke ville snydes for.

- Det er jo det med, om klinten, hvor fyret står, skulle gå hen og kollapse.

- På samme måde som nogle ser cykelløb for at se folk styrte, griner han.

Selv om dramaet indtil videre er udeblevet, og flytningen af fyret er forløbet helt efter planen, er han ikke i tvivl om, at det har været rejsen værd:

- Det har været alle kilometerne værd. Det er en kæmpe oplevelse, siger Leo Kamstrup-Olesen.

Han er glad for, at Hjørring Kommune har valgt at flytte fyret frem for at lade det æde af havet og bygge et nyt.

- Det er jo mere autentisk, det her. Det er efter min mening den helt rigtige måde at gøre det på.

Flytningen af fyret sker ved, at den 700 ton tunge bygning er hævet otte centimeter over sandet og flyttes via skinner.

Det skubbes langsomt frem til den nye placering cirka 80 meter længere inde i landet.

Manøvren med at flytte fyret ventes at tage cirka ti timer.

Til middag indstilles operationen, da arbejdsfolkene skal have frokost.

Da fyret blev bygget for 120 år siden, lå det 200 meter inde i landet.

Men havet æder langsomt af kysten, og derfor skulle kommunen enten flytte fyret eller pille det ned.

Med den nye placering ventes fyret at være fremtidssikret de næste 30 til 40 år.

/ritzau/