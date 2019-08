Kager, sukkerholdige morgenmadsprodukter, hvidt pasta, sodavand, alkohol. For ikke at forglemme det forarbejdede kød i form af f.eks. bacon og spegepølse.

Vi danskere propper for mange usunde varer i kurven, når vi handler ind. Men det er ikke vores ansvar alene - det er også supermarkedskæderne, mener Per Mogens Saval, pensioneret læge, der har skrevet en kronik i Politiken om emnet.

»Når man ser, hvad der sælges i store supermarkeder, er det ikke underligt, at så mange mennesker er syge,« siger han.

Hans opsang kommer i kølvandet på en ny undersøgelse foretaget af Aalborg Universitet, der viser, at to ud af tre danskere har en kronisk lidelse i form af bl.a. forhøjet kolesterol og forstadier til type 2 diabetes.

Per Mogens Sval mener, at mange danskere ikke har indsigt i, hvad det er for nogle produkter, de putter ned i kurven, når de handler ind.

De har svært ved at forstå, hvorfor de hellere skal købe fuldkornsmel frem for hvidt mel, eller hvorfor de skal undgå for meget forarbejdet kød mv.

Mest hyppige kroniske lidelser 1. Forhøjet blodtryk 23,3 %

2. Luftvejsallergi 18,5 %

3. Forhøjet kolesterol 14,3 %

4. Depression 10,0 %

5. Bronkitis 9,2 %

6. Astma 7,9 %

7. Type 2-diabetes 5,3 %

8. KOL 4,7 %

9. Slidgigt i knæ 3,9 %

10. Knogleskørhed 3,5 %

11. Mavesår 3,5 % Kilde: Aalborg Universitet

»Vi er vant til, at hvis noget er farligt, så bliver det taget af hylderne. Så hvis man kan købe den i supermarkedet, så tror folk ikke, at det er skadeligt. Men det er desværre for meget sukker og forarbejdet kød, som vi bliver syge af,« siger lægen.

Per Mogens Sval mener, supermarkederne har et stort ansvar for at være med til at forebygge de mange kroniske lidelser. Og der skal politisk indblanden til for at sikre, at kæderne i højere grad satser på de sunde valg, lyder budskabet.

»Det er et langt sejt træk, men det er et spørgsmål om politisk velvilje, så vi får større fokus på at forebygge frem for at behandle, som er førstevalg i dag, « siger han og opfordrer politikerne til at 'gå i dialog med supermarkedskæderne'.

Hos Coop mener informationsdirektør Jens Juul Nielsen ikke, det er realistisk at mindske de usunde varer på hylderne. Til gengæld mener han også, at der skal mere fokus på de sunde valg.

»Der er en stigende bevidsthed i befolkningen om at leve grønnere. Derfor har vi også planer om at gøre det nemmere og mere inspirerende at købe sunde varer. Inden for kort tid kommer vi til at løfte sløret for en større indsats,« siger Jens Juul Nielsen og uddyber en smule:

»Vi kommer til at sammenligne varerne, så man kan se, hvad der er sundest for en selv og for klimaet. Men vi vil ikke gøre os dommer over for, hvad folk vælger at købe. Det er op til dem selv,« siger han.